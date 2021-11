„Ani jednej więcej” - manifestacja w Toruniu

Manifestacja w Toruniu po śmierci 30-letniej kobiety z Pszczyny. Fot. Michał Zaręba Manifestacja w Toruniu po śmierci 30-letniej kobiety z Pszczyny. Fot. Michał Zaręba Manifestacja w Toruniu po śmierci 30-letniej kobiety z Pszczyny. Fot. Michał Zaręba

W całej Polsce, także w Bydgoszczy i Toruniu, w sobotę odbyły się marsze i manifestacje po śmierci 30-letniej kobiety z Pszczyny, która trafiła do szpitala, będąc w 22. tygodniu ciąży, kiedy odeszły jej wody płodowe. U płodu już wcześniej stwierdzono wady rozwojowe. Kobieta zmarła w wyniku wstrząsu septycznego.

Rodzina i jej pełnomocniczka stoją na stanowisku, że lekarze zbyt długo zwlekali z zakończeniem ciąży, co przyczyniło się do zgonu. Sprawę bada prokuratura, kontrolę w placówce rozpoczął też Departament Kontroli Narodowego Funduszu Zdrowia. Szpital zawiesił realizację kontraktów dwóch lekarzy, którzy pełnili dyżur w czasie pobytu pacjentki w szpitalu.



List do posłanek Prawa i Sprawiedliwości pod pomnikiem Mikołaja Kopernika w Toruniu odczytały posłanka Iwona Hartwich i radna Margareta Skerska-Roman.



- Jak się czujecie widząc, że kobiety w Polsce boją się być w ciąży? Jesteście współodpowiedzialne za tę datę śmierć i każdą następną. Czy żądza władzy, strach oraz zaślepienie i podporządkowanie wizji świata, którą reprezentuje wasza partia jest silniejsze od poczucia przyzwoitości? - pytały.



Podobna manifestacja odbyła się w Bydgoszczy.



Przepisy prawa dotyczącego aborcji zostały zmienione na skutek wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 22 października ub. roku. Wcześniej obowiązująca od 1993 r. Ustawa o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży, zwana kompromisem aborcyjnym, zezwalała na dokonanie aborcji w trzech przypadkach: w sytuacji, gdy ciąża stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia kobiety, gdy ciąża powstała w wyniku czynu zabronionego (gwałt, kazirodztwo) oraz w przypadku ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu.



Jedynie ta ostatnia przesłanka została uznana przez TK za niekonstytucyjną - przepisy nadal dopuszczają możliwość przerywania ciąży w przypadku, gdy stanowi ona zagrożenie dla życia i zdrowia kobiety, a także, gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie, że ciąża jest skutkiem czynu zabronionego m.in. gwałtu.



Wyrok z 22 października 2020 r. wywołał falę protestów w całym kraju. Wyrok opublikowano 27 stycznia br. 22 października br., w rocznicę orzeczenia TK w sprawie aborcji, w kraju odbyły się ponowne demonstracje.