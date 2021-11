Różaniec mężczyzn na ulicach Bydgoszczy. Z ks. Chmielewskim i bp. Włodarczykiem

Nawet kilku tysięcy mężczyzn przejdzie w sobotę (6 listopada) ulicami Bydgoszczy z różańcami w ręku. Wszystko w ramach ogólnopolskiego spotkania wspólnoty Wojowników Maryi, któremu przewodzi ks. Dominik Chmielewski.

W tym miesiącu w modlitwie uczestniczyć będą goście z całej Polski, a nawet zagranicy. Mężczyźni przejdą o godz. 10.00 ze Starego Rynku do Bazyliki. - W planach są także: Msza św., konferencja na temat Czyśćca i adoracja z medytacją Maryjną - poinformował członek grupy, Łukasz Manikowski. - Różaniec na ulicach będzie połączony z ogólnopolskim spotkaniem wspólnoty Wojowników Maryi, które właśnie w tym miesiącu - w listopadzie - odbywać się będzie w Bydgoszczy, w Bazylice, a ponieważ jest to pierwsza sobota miesiąca - a Wojownicy Maryi szczególnie umiłowali sobie Nabożeństwo pierwszych sobót - to połączone zostaną te dwa wydarzenia.W wydarzeniu uczestniczyć będą także biskup bydgoski ks. Krzysztof Włodarczyk i ks. Dominik Chmielewski – znany salezjanin, założyciel Wojowników Maryi. - Panowie!!! W najbliższą sobotę spotykamy się na największej męskiej procesji różańcowej na świecie. Dołącz bracie do 3 tysięcy mężczyzn - zachęca ks. Chmielewski na Facebooku.W grudniu członkowie grupy planują zaprosić do wspólnej modlitwy również kobiety i dzieci. - Wspólnota Wojowników Maryi jest odpowiedzią na to, że Kościół w Polsce jest kobiecy. Brakuje szczególnie młodych osób, które będą czynnie uczestniczyć w życiu Kościoła. My nie wstydzimy się swojej wiary – zaznacza Łukasz Manikowski.Nabożeństwo pierwszych sobót miesiąca związane jest z objawieniami fatimskimi. Ich głównym celem jest wynagrodzenie Niepokalanemu Sercu Maryi za grzechy świata. W tym dniu, wierni przystępują do spowiedzi i Komunii świętej, a także odmawiają różaniec i modlitwy osobiste.