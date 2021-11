Sprawniejszy i szybszy przejazd kolejową obwodnicą Inowrocławia

Prace przeprowadzone przez PKP Polskie Linie Kolejowe pozwolą na sprawniejszy i szybszy przejazd pociągów towarowych inowrocławską obwodnicą kolejową. Po zmianach w rozkładzie jazdy, od grudnia składy pojadą z prędkości 80 km/h, a nie jak przed modernizacją 60 km/h.

„Efektem prac PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. będzie sprawniejszy i szybszy przejazd pociągów towarowych inowrocławską obwodnicą kolejową. Przeznaczona do przewozów towarowych linia Mimowola – Jaksice (nr 741) pozwala ominąć stację Inowrocław. Codziennie korzysta z niej około 40 składów. Tędy kursują pociągi m.in. ze Śląska do portów Trójmiasta” - poinformował w czwartek zespół prasowy PKP PLK.PKP PLK we wrześniu i październiku wymieniły jeden z dwóch torów na 7-kilometrowym odcinku linii. Prace objęły także wymianę podkładów w torze na stacji Jaksice. Zadanie zrealizowało Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno–Torowe z Gdańska. Wartość prac to 6 mln zł netto ze środków budżetowych.Po zmianach w rozkładzie, od grudnia składy pojadą z prędkością do 80 km/h (przed pracami 60 km/h). Poprawa stanu technicznego linii zapewnia także bezpieczniejsze przewozy.PKP PLK w ostatnich latach na realizację zadań zwiększających konkurencyjność przewozów towarowych w województwie kujawsko-pomorskim przeznaczyły ponad 150 mln zł.Krótszy i bardziej ekonomiczny czas jazdy pociągów z cięższymi ładunkami sprawia, że więcej towarów z dróg może trafić na tory. To korzystne, proekologiczne rozwiązanie dla środowiska. W 2020 r. na linii Mimowola – Jaksice za 2,5 mln zł przebudowany został wiadukt kolejowy. Dzięki temu przez obiekt przejeżdżają już szybciej także cięższe pociągi towarowe.Efektywność przewozu ładunków zwiększyła również wymiana torów i rozjazdów na tzw. kolejowej obwodnicy Bydgoszczy między Nową Wsią Wielką a Maksymilianowem oraz na linii między Dziarnowem a Wapiennem (nr 206). To umożliwiło przewóz większej ilości towarów do cementowni "Kujawy" w Bielawach oraz zakładów w Inowrocławiu i Janikowie.