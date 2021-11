Najstarszy park w Toruniu doczeka się kolejnej rewitalizacji. Jaki jest zakres prac?

Umowę w tej sprawie z wykonawcą, firmą Timber Project, podpisał 4 listopada 2021 r. prezydent Torunia Michał Zaleski.

- Należy stale dbać o pięknie przyrodniczo miejsca, dlatego przystępujemy do kolejnego etapu rewitalizacji Parku Miejskiego na Bydgoskim Przedmieściu. Już za dziewięć miesięcy w nowej odsłonie zobaczymy obszar Martówki, stawy oraz alejki w południowej i zachodniej części parku – mówił prezydent Torunia Michał Zaleski.Na wykonanie tego zadania miasto przeznaczy blisko 3,2 mln zł, z czego 76,84% dofinansowane zostało w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego.Główny obszar prac rewitalizacyjnych obejmie południową część parku - nad Martwą Wisłą. Oczyszczone zostanie jej dno, a na powierzchni nasadzone zostaną rośliny wodne. Nie lada gratka czeka na miłośników wędkarstwa – na całej długości zbiornika zamontowane zostaną stanowiska do łowienia ryb z gabionów. Kładka piesza pomiędzy zbiornikami zostanie umocniona, a brzegi i skarpy reprofilowane.Teren nad Martówką upiększą również charakterystyczne dla obszaru wierzby płaczące. Z nowych nasadzeń najwięcej będzie jednak drzew owocowych, znajdziemy tam w przyszłym roku: grusze, jabłonie, wiśnie i śliwy. Na całym rewitalizowanym terenie nie zabraknie też bylin, pnącz i krzewów ozdobnych.Wygląd zmienią także stawy znane dawniej jako „stawy z łabędziami”. Elementy projektu tej części parku będą nawiązywać do czasów przedwojennych – ponownie pojawi się tam fontanna, zamontowany zostanie domek ocieplany dla łabędzi, a z Mostku Zakochanych spływać będzie woda po kaskadzie. Sam staw zostanie oczyszczony, a dno i jego brzegi umocnione. Warto dodać, że blasku wieczornym przechadzkom dodadzą w tym miejscu lampy LED, które podświetlać będą fontannę.Betonowe alejki w zachodniej i południowej części parku zamienione zostaną na te o nawierzchni mineralnej. Przewidziano przy nich nowe ławki z oparciami i kosze na śmieci. Pomyślano również o najmłodszych mieszkańcach i ich rodzicach – w parku zamontowana zostanie ławka dla karmiących matek. Starsze rodzeństwo natomiast będzie mogło poznać bliżej przyrodę z nowo zamontowanych lunet obserwacyjnych. Znajdzie się również miejsce na drewutnię, z której skorzystać będą mogli uczestnicy imprez plenerowych przy ognisku.Przerwę od codziennego zgiełku miasta znajdą tutaj także zwierzęta - zamontowane zostaną budki lęgowe dla ptaków, domek dla owadów oraz kaczkomat, czyli specjalne urządzenie do przechowywania karmy dla kaczek. Ze względu na sąsiedztwo schroniska dla zwierząt Park Miejski jest idealnym miejscem na spacer z pupilami. Dlatego też w projekcie przewidziano kosze na psie odchody – tak, aby komfortowo czas spędzać mogli tam właściciele psów, jak i inni spacerowicze.