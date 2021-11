Powrót do zdalnego nauczania na UKW w Bydgoszczy. Na jak długo?

W związku ze wzrostem liczby zachorowań wśród studentów i wykładowców władze Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego podjęły decyzję o zmianie sposobu wykonywania zajęć dydaktycznych wyłącznie na sposób zdalny od poniedziałku 8 listopada.

Władze uczelni mają nadzieję, że dwutygodniowa przerwa w zajęciach stacjonarnych, w dniach 8 - 21 listopada, pozwoli wrócić do zajęć stacjonarnych (w zakresie obowiązującym do tej pory), od 22 listopada. Do tej pory stacjonarnie prowadzono formy ćwiczeniowe, natomiast zdalnie odbywały się tylko wykłady.Decyzja o zmianie sposobu prowadzenia zajęć podjęta została w trosce o zdrowie studentów i wykładowców. Od dwóch tygodni nasilają się problemy z organizacją zajęć dydaktycznych z powodu konieczności kierowania kolejnych roczników na tryb zdalny nauczania. Przypadków zakażeń lub konieczności odbywania kwarantanny nie ma wiele, natomiast te występujące wśród studentów i wykładowców powodują konieczność zmiany trybu nauczania dla kolejnych roczników studiów. Obecnie jest ich kilkanaście (liczby zmieniają się codziennie i rosną).Administracja i obsługa uczelni pracują stacjonarnie.