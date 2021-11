Wyszła z domu i do dziś nie wróciła. Gdzie jest 33-letnia Daria Kowalska?

Funkcjonariusze z komisariatu na toruńskim Rubinkowie prowadzą poszukiwania 33-letniej Darii Kowalskiej. Kobieta zniknęła 30 października.

Daria Kowalska wyszła 30 października z mieszkania przy ul. Suleckiego 30. Do chwili obecnej nie powróciła i nie nawiązała kontaktu z rodziną. Kobieta ma 178 cm wzrostu, jest szczupła, ma włosy w kolorze ciemny blond sięgające do połowy pleców i niebieskie oczy. W chwili zaginięcia ubrana była w dżinsową, jasnoniebieską kurtkę lub czarną kurtkę z kapturem, jasnoniebieskie spodnie dżinsowe i białe buty ze złotym logiem „N”. Może posiadać przy sobie białą torebkę.Osoby znające miejsce pobytu zaginionej lub mogące udzielić jakichkolwiek informacji, które przyczynią się do jej odnalezienia proszone są o osobisty lub telefoniczny kontakt z komisariatem policji Toruń-Rubinkowo, ul. Dziewulskiego 1, tel. dyżurny 47 754 25 70 lub 112.