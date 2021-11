Wolność religijna w życiu publicznym: eksperci z całego świata dyskutują w Toruniu

Z udziałem wiceministra sprawiedliwości Marcina Romanowskiego rozpoczęła się w Toruniu międzynarodowa konferencja naukowa poświęcona wolności religijnej „Wyzwania wobec tożsamości religijnej w życiu publicznym - między sztuką a medycyną”.

Konferencja odbywa się w Centrum Dialogu im. Jana Pawła II. Jej organizatorem jest Laboratorium Wolności Religijnej przy współudziale Ministerstwa Sprawiedliwości. Przyjechali na nią naukowcy nie tylko z Europy, ale i innych kontynentów - od Ameryki po Izrael. Otwierając konferencję minister Romanowski podkreślił, że są to zagadnienia bardzo aktualne. - Bardzo dziękuję za tę inicjatywę. Cieszę się, że tego typu konferencje się odbywają, także z szerokiej obecności przedstawicieli nauki, praktyki z tak wielu krajów. To wszystko pokazuje, że dialog społeczny właśnie w obszarze wolności religijnej jest bardzo potrzebny – mówił.Jeden z organizatorów konferencji, ks. prof. Piotr Roszak zwrócił uwagę, że Laboratorium Wolności Religijnej również w praktyce stara się pomóc osobom dotkniętym nienawiścią ze względu na religię. - Jest jeszcze wiele do zrobienia, aby nasze życie społeczne było skoncentrowane na dobru wspólnym i aby każdy człowiek - bez względu na swoją religię, wyznanie, poglądy mógł funkcjonować w społeczeństwie i wynosić to, co rzeczywiście go kształtuje i co jest jego skarbem – mówił.Konferencja, w której bierze udział wielu ekspertów z dziedziny prawa, filozofii, teologii, medycyny i sztuki, odbywa się w języku angielski. Wśród jej prelegentów są m.in.: prof. Błażej Kmieciak, dr David R. Hodge, prof. Jeroen Temperman, adw. Roger Kiska, prof. Fernando Simón Yarza czy John Perry, a jej celem jest lepsze poznanie z różnych perspektyw aktualnych wyzwań, możliwości i obowiązków związanych ze złożonym charakterem wolności religijnej w życiu publicznym.