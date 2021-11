Wiceminister Buda: Wniosek z Bydgoszczy był jednym z bardziej absurdalnych

- Idąc tropem wypowiedzi Rafała Bruskiego, to dwumilionowa Warszawa powinna otrzymać 2 mld zł, a złożyła wnioski na 160 milionów i tyle dofinansowania otrzymała. Prezydent Bydgoszczy chciałby otrzymać więcej niż Warszawa, a na to się zgodzić nie możemy – mówił Waldemar Buda, wiceminister funduszy i polityki regionalnej w Rozmowie Dnia w Polskim Radiu PiK.

Marcin Kupczyk: Przyznanie dodatkowych pieniędzy z funduszy europejskich na rozwój transportu miejskiego w Bydgoszczy było okazją do Pana wizyty w Kujawsko-Pomorskiem. Co Bydgoszcz może zyskać?

Premier zwiększył niedawno dofinansowanie dla samorządów - z planowanych 20 do 23 mld złotych w ramach pierwszego naboru do programu inwestycji strategicznych Polskiego Ładu. Prezydent Bydgoszczy skomentował to w taki sposób: „do podziału były 23 mld zł; przyjmując, że w Bydgoszczy mieszka 1 proc. ludności Polski, powinniśmy dostać 230 milionów, a trafi do miasta niespełna 35 mln; to oznacza, że z kieszeni bydgoszczan zabrano 195 mln zł”. Jak Pan to skomentuje?

Polska złożyła swój projekt Krajowego Planu Odbudowy, latem zakończyły się negocjacje, a my wciąż czekamy. Przypomnę, że przyjęcie Krajowego Planu Odbudowy przez Komisję Europejską jest konieczne, aby Polska otrzymała pieniądze z Funduszu Odbudowy. Polska ma mieć do dyspozycji około 58 miliardów euro. Dlaczego wciąż czekamy?

Waldemar Buda: Propozycja jest dość konkretna. Wiemy, że w mieście są problemy natury komunikacyjnej, mnie również dotknęły. Będąc w Bydgoszczy stałem w korkach, które chyba dla wielu mieszkańców są dość trudne, stąd też chęć wsparcia transportu i komunikacji zbiorowej i propozycja dofinansowania zakupu nowego taboru tramwajowego. To jest zawsze potrzebne, tabor szybko się zużywa, po Bydgoszczy jeżdżą przecież tramwaje, które mają po kilkadziesiąt lat, więc myślę, że to dobry kierunek.- To nie jest poważna wypowiedź, którą można by komentować i merytorycznie rozstrzygać. Idąc tym tropem, to dwumilionowa Warszawa powinna otrzymać 2 mld zł, a złożyła wnioski na 160 milionów i tyle otrzymała dofinansowania. Pan prezydent Bydgoszczy raczy twierdzić, że chciałby otrzymać więcej środków niż Warszawa. Warszawa wiedziała, na ile środków, na jakie wnioski i na jakie wartości złożyć i tyle, o ile wnioskowała, tyle otrzymała.Wniosek Bydgoszczy był jednym z bardziej absurdalnych, które rozpatrywaliśmy spośród 8 tysięcy. Nie dość powiedzieć, że 1,2 mld zł było przeznaczone na całe województwo, a sam wniosek z Bydgoszczy opiewał na prawie 500 milionów. To by oznaczało, że połowa samorządów gmin województwa kujawsko-pomorskiego musiałaby nie otrzymać żadnego dofinansowania. Na to się zgodzić nie możemy i moje spotkanie z prezydentem temu służyło, żeby wytłumaczyć mu, by tego typu działań nie podejmował, bo są one ze szkodą dla Bydgoszczy.- To pytanie należałoby skierować do przedstawicieli Komisji Europejskiej. Po naszej stronie wszystko, co było wymagane rozporządzeniem, zostało wykonane. Jako jeden z niewielu krajów złożyliśmy w terminie Krajowy Plan Odbudowy, następnie do 12 lipca zamknęliśmy dialog techniczny. Dzisiaj decyzja jest po stronie Komisji Europejskiej i nas to oczywiście też dziwi i zastanawia, dlaczego prace się przedłużają, a decyzji jeszcze nie ma? Wszyscy czujemy, że Krajowy Plan Odbudowy jest zakładnikiem innych spraw, które toczą się w ramach dyskusji chociażby o przyszłości Unii Europejskiej. Cały czas apelujemy, żeby szantażem finansowym nie wpływać na decyzje i na postawy członków Unii Europejskiej. Trzeba być jednak optymistą. (...)