40-latka jechała motorowerem, zginęła na skrzyżowaniu. Kierowca bmw był pijany

Policjanci z Aleksandrowa wyjaśniają okoliczności tragicznego wypadku, do którego doszło w środę w Jaranowie. Zginęła w nim 40-letnia kobieta.

Do zdarzenia doszło około godziny 12.30 w miejscowości Jaranowo (powiat aleksandrowski). Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 37-letni kierujący bmw - podczas wykonywania manewru wyprzedzania - potrącił na skrzyżowaniu kierującą motorowerem.- W wyniku tego zdarzenia 40-latka poniosła śmierć na miejscu. Policjanci sprawdzili stan trzeźwości kierującego bmw - mężczyzna miał 0,7 promila alkoholu w organizmie. Został zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu – relacjonuje asp. Marta Błachowicz, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Aleksandrowie Kujawskim.Mężczyźnie grozi do ośmiu lat pozbawienia wolności.