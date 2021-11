Wnioski o przydział mieszkań przy Celulozowej we Włocławku już do pobrania

Włocławski ratusz udostępnił wnioski o wynajem miejskich mieszkań w blokach przy ul. Celulozowej. Wniosek można pobrać ze strony ratusza, ale także m.in. w Wydziale Gospodarowania Mieniem Komunalnym przy ul. 3 Maja, w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie i w biurze Administracji Zasobów Komunalnych.

- Wniosek składa się z dwóch części. Pierwsza to informacje dotyczące wnioskodawcy oraz osób zgłoszonych przez niego do zamieszkania. Druga część to jest opis warunków mieszkaniowych wnioskodawcy. Dochody są pierwszym warunkiem weryfikowanym przy przydziale mieszkań na ulicy Celulozowej. Określony jest górny dochód na jedną osobę, ale również będzie wymagany dochód minimalny, więc jeśli ten dochód będzie mniejszy to taka osoba nie może się ubiegać o mieszkanie na wynajem - powiedziała Domicela Kopaczewska, zastępca prezydenta Włocławka.Jak wynika z naszych ustaleń minimalny dochód w gospodarstwie jednoosobowym musi być aktualnie wyższy niż 1250,89 zł. Dochód maksymalny w gospodarstwie jednoosobowym nie może być wyższy niż 350 procent najniżej emerytury - obecnie to 4378,08 zł. Dokładne informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarowania Mieniem Komunalnym przy ul. 3 Maja.Nabór wniosków rozpocznie się 15 listopada i potrwa do 14 stycznia. Ostateczna lista najemców ma być znana 13 czerwca przyszłego roku, a w sierpniu lokatorzy będą się mogli wprowadzać na Celulozową.W blokach będzie 288 mieszkań. 20 z nich pozostanie w dyspozycji miasta. Mają zostać przeznaczone dla pracowników wykonujących zawody deficytowe, m.in. dla lekarzy.