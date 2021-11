25 mln zł dla Bydgoszczy na zakup nowych tramwajów

Bydgoszcz otrzyma dodatkowe 25 milionów złotych z funduszy europejskich na transport miejski - poinformował Waldemar Buda, sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej.

- W ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych przyznamy 25 mln zł na nowy tabor tramwajowy. Za te środki będzie można kupić kilka składów. Ile? To kwestia rozstrzygnięcia przetargowego. Wiemy, że odbywa się to tylko w tej formule, ale spokojnie można powiedzieć, że przyczynimy się do tego, że transport komunikacją miejską, siecią tramwajową w Bydgoszczy będzie bardziej komfortowy, bardziej wygodny i nowoczesnymi tramwajami - powiedział Waldemar Buda.- Bydgoszcz w ramach Polskiego Ładu ubiegała się także o środki na zakup nowego taboru tramwajowego. Te środki z racji niedorzecznie wysokiej kwoty nie mogły zostać przyznane, natomiast dzisiaj jeżeli 25 milionów doliczyć do 35, które zostały przyznane w ramach Polskiego Ładu i doliczyć wreszcie do 82 mln zł w ramach subwencji wyrównawczej, to zobaczymy, że na przyszły rok już w tym momencie pula środków wynosi ponad 140 mln zł - dodał minister Łukasz Schreiber.Bydgoszcz wnioskowała w ramach programu Polski Ład o 425 milinów złotych dofinansowania na zakup taboru tramwajowego. Był to jeden z trzech wniosków zgłoszonych przez miasto, a także jedyny, który nie uzyskał ostatecznego dofinansowania.Projekt przejdzie teraz proces identyfikacji do programu Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) 2014-2020. To oznacza, że musi być ujęty w strategii Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT). Wymaga to podjęcia prac przez samorządy i aktualizacji strategii ZIT.Beneficjent - miasto Bydgoszcz po identyfikacji powinien złożyć wniosek o dofinansowanie do Centrum Unijnych Projektów. Po pozytywnej ocenie, podpisana zostanie umowa o dofinansowanie z UE.