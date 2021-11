Nowe przejście dla pieszych przy grudziądzkiej szkole

Przy Szkole Podstawowej nr 12 w Grudziądzu zrobiło się bezpieczniej. Powstało tam nowoczesne, interaktywne przejście dla pieszych.

- Przejście powstało w ciągu ulicy Moniuszki bezpośrednio przy szkole. W skład systemu wchodzą aktywne, punktowe elementy LED w jezdni, instalowane przed i za pasami. Emitują one pulsujące żółte światło ostrzegawcze, natomiast od strony przejścia ciągłe światło białe, dodatkowo oświetlające przejście. Zainstalowano też czujniki ruchu, lampy ostrzegawcze czy moduł monitoringu. Gdy pieszy zbliża się do oznakowanego przejścia, czujniki identyfikują go i uaktywniają się system świateł oraz system dźwiękowy - powiedziała Natalia Granica z grudziądzkiego ratusza.Koszt budowy przejścia wyniósł prawie 78 tys. zł.