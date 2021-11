Stopy NBP pójdą w górę - uważają ekonomiści

Rada Polityki Pieniężnej na środowym posiedzeniu podniesie stopy procentowe o 50 pkt. bazowych – twierdzą zgodnie ekonomiści.

W środę odbędzie się posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej. Zdaniem ekonomistów, RPP zdecyduje o podniesieniu głównej stopy procentowej.- RPP podniesie stopy i to o 50 pkt. bazowych – powiedział ekonomista Banku Pekao Adam Antoniak.- Zakładamy, że RPP zdecyduje się na podwyżkę o 50 pkt. bazowych – powiedziała ekonomistka PKO BP Marta Petka-Zagajewska.- Przy takich danych o inflacji RPP może przyspieszyć decyzję i pomimo innej retoryki, prezentowanej wcześniej przez przewodniczącego Rady, prezesa NBP Adama Glapińskiego, zdecydować się na podwyżkę stóp procentowych o 50 pkt. bazowych – powiedziała Agata Filipowicz-Rybicka, główna ekonomistka Alior Banku.O ile w kwestii kierunku i skali zmiany stóp procentowych w listopadzie ekonomiści są zgodni, to ich prognozy dotyczące dalszych działań się już różnią.- RPP będzie chciała jak najszybciej wrócić ze stopami do 1,5 proc. i ten poziom zostanie osiągnięty już na początku przyszłego roku. Dlatego nie wykluczamy, że do kolejnej podwyżki dojdzie już w grudniu i wyniesie ona 25 pkt. bazowych, a w styczniu będzie kolejna podwyżka, właśnie do 1,5 proc. Sekwencja więc będzie dynamiczna. Dalsze podwyżki wydają się przesądzone, a ich skala będzie zależeć od tego, jakie będą perspektywy inflacji – powiedział Adam Antoniak z Banku Pekao.Z kolei ekonomiści PKO BP uważają, że po podwyżce w listopadzie nastąpi przerwa.- Naszym zdaniem, cykl podwyżek stóp procentowych będzie kontynuowany przez nową Radę Polityki Pieniężnej. Do kolejnej podwyżki stóp procentowych dojdzie więc w marcu – powiedziała Marta Petka-Zagajewska z PKO BP.Również analitycy Alior Banku uważają, że po listopadzie RPP zwolni tempo podwyżek stóp procentowych.- Spodziewamy się kontynuacji podwyżek stóp procentowych, aż dojdą one do 2 proc. Ale sądzimy, że kolejne podwyżki stóp procentowych już nie będą tak strome – spodziewamy się, że w przyszłym roku co kwartał RPP będzie podnosić stopy procentowe o 25 pkt. bazowych – powiedziała Agata Filipowicz-Rybicka z Alior Banku.