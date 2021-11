Blisko 17 tys. zł zebrano podczas kwesty na rzecz cmentarza św. Jerzego w Toruniu

Pieniądze z tegorocznej zbiórki na cmentarzu św. Jerzego w Toruniu przeznaczone zostaną na renowację zabytkowej mogiły rodziny Landgraf. Udało się zebrać na ten cel 17 tys. zł.

Tradycyjnie już w Dniu Wszystkich Świętych przez wiele godzin na cmentarzu św. Jerzego trwała kwesta na renowację zabytkowych nagrobków. Mieszkańcy Torunia i goście tłumnie odwiedzali groby swoich bliskich, a także ważnych dla miasta osób. - Mamy wyniki tegorocznej kwesty! Torunianie wrzucili do puszek prawie 17 tys. złotych! Wielkie brawa. Fundusze zostaną przekazane na renowację kompleksu nagrobnego rodziny Landgraf - napisał we wtorek w mediach społecznościowych prezydent Torunia Michał Zaleski. Dodał, że serdecznie dziękuje ponad 70 wolontariuszom, którzy kwestowali na cmentarzu św. Jerzego, a także każdemu, kto wspomógł sprawę. - Jesteście wspaniali - chwalił.Nagrobek rodziny Landgraf, który zostanie odnowiony ze środków z tegorocznej kwesty, wyróżnia się oryginalną architekturą. - Są tu kolumny doryckie, ozdobniki w postaci aniołków z instrumentami muzycznymi, co mogłoby wskazywać, że rodzina tam pochowana była jakoś związana z życiem muzycznym miasta. O rodzinie wiemy tyle, że pochodziła z okolic Poznania, a do Torunia przybyła w XIX w. Na pewno jej członkowie byli w Toruniu kupcami, zajmowali się handlem, wspierali też zbór ewangelicki, do którego należeli. Nie mamy o nich zbyt wiele wiadomości, natomiast zdecydowaliśmy się odnowić właśnie ten nagrobek, gdyż jest on bardzo ciekawy architektonicznie i nietypowy – wyjaśniła Małgorzata Litwin z wydziału komunikacji społecznej i informacji Urzędu Miasta Torunia.Na cmentarzu św. Jerzego w Toruniu spoczywają m.in. pionierka pedagogiki specjalnej w Polsce Wanda Szuman, kurierka Komendy Głównej AK gen. Elżbieta Zawacka ps. Zo, rektor UMK Sławomir Kalembka, astronom Wilhelmina Iwanowska, a także sędzia Trybunału Konstytucyjnego prof. Lech Morawski. Nekropolia istnieje od 1811 roku. Od 2003 r. dzięki kweście organizowanej przez Urząd Miasta oraz Towarzystwo Miłośników Torunia udało się zebrać 242 tys. zł. Wyremontowano za te pieniądze 30 nagrobków.