Znicze i kwiaty przy krzyżu w miejscu porwania ks. Jerzego Popiełuszki w Górsku

Setki zniczy płonie przed krzyżem w Górsku k. Torunia, w miejscu porwania ks. Jerzego Popiełuszki przez funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa 19 października 1984 roku. Lokalna społeczność pamięta o kapelanie Solidarności w Dzień Wszystkich Świętych, zostawiając przy pomniku kwiaty i wiązanki.

W Górsku k. Torunia nazwiska Popiełuszko nie trzeba nikomu przypominać. W tej miejscowości poza krzyżem jest m.in. Centrum Edukacji Młodzieży im. bł. ks. Popiełuszki, które powstało w 2014 roku.Reporter spotkał w tej miejscowości osoby, który postanowiły w Dniu Wszystkich Świętych zapalić znicze przy krzyżu w miejscu porwania kapelana Solidarności.– To nasz męczennik. My, jako ludzie wierzący, jesteśmy przekonani, że po życiu na ziemi jest dalej życie wieczne. Ci, którzy od nas odeszli, wspierają nas modlitwą - powiedziała pani Maria.Podkreśliła, że liczba kwiatów i zniczy przy pomniku pokazuje pamięć lokalnej społeczności. Część z nich stanęła tam podczas październikowej rocznicy śmierci błogosławionego księdza, ale w poniedziałek dostawiane są kolejne znicze i kwiaty.Pan Krzysztof z Bydgoszczy podkreślił, że co roku uczestniczy 1 listopada w mszy świętej w tej miejscowości, bo na małym cmentarzu w Górsku odwiedza groby bliskich mu osób.W poniedziałek w okolicach południa ruch na tej nekropolii był duży. Wiele osób łączyło wizytę na grobach najbliższych z odwiedzeniem pomnika upamiętniającego śmierć ks. Popiełuszki.Andrzej Jóźwiak z Torunia powiedział, że zawsze, nie tylko od święta trzeba pamiętać o wybitnych postaciach w historii Polski.Znicze przy pomniku brutalnie zamordowanego duchownego są głównie białe i czerwone. Wierni ustawiają je w kształt krzyża.Ks. Popiełuszko został zatrzymany i porwany przez funkcjonariuszy SB w Górsku, gdy wracał z Bydgoszczy — gdzie w kościele pw. Świętych Polskich Braci Męczenników odprawił mszę świętą za ojczyznę — do swojej parafii św. Stanisława Kostki w Warszawie. Jak się okazało, był to etap męczeńskiej śmierci kapłana, wiodącej dalej przez Toruń do Włocławka, gdzie SB-ecy wrzucili go zmaltretowanego do Wisły.W miejscu porwania ks. Popiełuszki w Górsku stoi pochylony krzyż betonowy, wyglądający jakby ktoś go niósł. Został odsłonięty w 2000 r. Jednak pierwszy, drewniany krzyż w tym miejscu został ustawiony przez mieszkańców wsi, ale po pięciu dniach został usunięty przez milicję. Na to miejsce ustawiane były kolejne drewniane krzyże, ale w nocy znikały.Jerzy Popiełuszko urodził się 14 września 1947 r. w Okopach koło Suchowoli (Podlaskie). Po powstaniu Solidarności stał się jej duchowym przywódcą. Był duszpasterzem krajowym ludzi pracy, a także służby zdrowia. Po wprowadzeniu stanu wojennego 13 grudnia 1981 r. był systematycznie nękany i inwigilowany przez SB i MO. Zginął z rąk SB jesienią 1984 r. Uroczystość beatyfikacji ks. Popiełuszki odbyła się w 2010 r.