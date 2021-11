Więźniowie zadbali o zapomniane groby i miejsca pamięci

W okresie poprzedzającym Dzień Wszystkich Świętych skazani z jednostek penitencjarnych podległych Okręgowemu Inspektoratowi Służby Więziennej w Bydgoszczy porządkowali zapomniane groby i miejsca spoczynku żołnierzy, poległych w walkach za ojczyznę.

- Do prac porządkowych skierowano skazanych z jednostek, którzy z dużym zaangażowaniem przystąpili do porządkowania żołnierskich kwater, a także zapomnianych grobów. Prace porządkowe oprócz podniesienia estetyki miejsc spoczynku zawierały również aspekt wychowawczy, ukierunkowany na kształtowanie postaw patriotycznych. Pamięć o zmarłych ludziach i potrzeba oddania im czci jest ważnym elementem właściwej i obywatelskiej postawy - podkreśliła rzeczniczka dyrektora Okręgowego Inspektoratu SW w Bydgoszczy kpt. Agnieszka Wollmann.Między innymi w Bydgoszczy trzech więźniów odbywających karę pozbawienia wolności w miejscowym Areszcie Śledczym, pod okiem funkcjonariuszy, pomagało w porządkowaniu terenu wokół kaplicy i przy cmentarzu na ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Z kolei w Toruniu dwóch osadzonych, pod nadzorem funkcjonariuszy Oddziału Zewnętrznego, porządkowało zaniedbane nagrobki na cmentarzu komunalnym przy ul. Grudziądzkiej.Kpt. Wollmann podkreśliła, że Dzień Wszystkich Świętych to czas zachęcający do zadumy i refleksji nad ludźmi, których nie ma już wśród nas oraz na zastanowienie się nad swoim istnieniem, egzystencją. - Dlatego też udział skazanych w tego typu akcjach jest istotny w procesie ich resocjalizacji, a w szczególności w kształtowaniu postaw prospołecznych - dodała.