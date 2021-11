W Bydgoszczy w dniu Wszystkich Świętych bezpłatna komunikacja miejska

W Bydgoszczy bezpłatna komunikacja miejska we Wszystkich Świętych to rozwiązanie, które stosowane było już w poprzednich latach. Fot. Archiwum

W dniu Wszystkich Świętych w Bydgoszczy można bezpłatnie korzystać z komunikacji miejskiej. Zwiększona została częstotliwość kursowania autobusów i tramwajów, wprowadzono szereg dodatkowych połączeń na trasach zapewniających dojazd do cmentarzy.

- Transport publiczny to najlepszy sposób na wygodne poruszanie się tego dnia po mieście. Autobusy i tramwaje zajmują zdecydowanie mniej miejsca na ulicach niż indywidualne pojazdy. To stwarza szansę, na płynniejszy ruch w tak newralgicznym dniu. Wybierając autobus lub tramwaj nie trzeba martwić się również o miejsce parkingowe - powiedział rzecznik Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej Tomasz Okoński.W Bydgoszczy bezpłatna komunikacja miejska we Wszystkich Świętych to rozwiązanie, które stosowane było już w poprzednich latach.Komunikacja autobusowa i tramwajowa na wielu liniach kursuje ze zwiększoną częstotliwością. Wprowadzono też specjalne linie autobusowe nr 108 i 109 przebiegające przez wiele dzielnic. Pierwsza z linii przebiega z północy na północ, a druga - ze wschodu na zachód miasta. Autobusy na obu liniach będą kurować również we wtorek, w Dzień Zaduszny.W transporcie publicznym obowiązuje nakaz noszenia maseczek - zakrywania ust i nosa.W mieście na ulicach przebiegających przy cmentarzach zmieniono organizację ruchu. W pobliżu największego cmentarza przy ul. Wiślanej obowiązuje zakaz zatrzymywania się m.in. na jezdni południowej ul. Fordońskiej i po stronie wschodniej ul. Wiślanej. Wprowadzono alternatywny objazd ul. Fordońskiej ulicami Przemysłową, Witebską i Wyszogrodzką.Szczegółowe informacje o kurowaniu kursowaniu autobusów i tramwajów oraz zmienionej organizacji ruchu dostępne są na stronie internetowej Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej.