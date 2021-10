Milcząca dezaprobata wobec sytuacji migrantów na granicy z Białorusią

Uczestnicy milczącego protestu przynieśli ze sobą transparenty, zielone znicze i ulotki. Fot. Jolanta Fischer

31 października na Starym Rynku w Bydgoszczy grupa osób milcząco protestowała przeciwko polityce nie przepuszczania migrantów koczujących na granicy Białorusi z Polską.

- Chodzi przede wszystkim o uświadamianie. Chcemy, by władze zapewniły tym ludziom pomoc humanitarną - mówi Małgorzata Mazurkiewicz, współorganizatorka wydarzenia.



Uczestnicy protestu przynieśli ze sobą transparenty, zielone znicze i ulotki.

- Protest milczący będzie lepiej wyrażał to, co chcemy przekazać! Mamy ulotki, mamy plakaty, chętnie porozmawiamy z kimś, kto będzie chciał się dopytać, dowiedzieć. Nie chcemy dzisiaj krzyczeć, tak jak ci ludzie w lesie nie mogą krzyczeć - mówiła Małgorzata Mazurkiewicz.



- Zielone znicze, ponieważ zielone światło ma być oznaką dla uchodźców, że znajdą w domach oznaczonych zielonymi lampkami i zielonymi światłami pomoc, bo mam serce, bo mam jakąś świadomość (...) Każdy ma swoje własne poczucie tego, co to jest człowieczeństwo - dodała współorganizatorka protestu.



Milcząca manifestacja na Starym Rynku w Bydgoszczy zakończyła się o godz. 17.00.