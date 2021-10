„Znicz” w policyjnych danych po ostatniej sobocie października

W drugim dniu policyjnej akcji „Znicz” w woj. kujawsko-pomorskim wydarzyły się dwa wypadki, w których jedna osoba zginęła i jedna została ranna.

- Zatrzymano 15 nietrzeźwych kierowców – poinformował w niedzielę asp. szt. zespołu prasowego Piotr Duziak z KWP w Bydgoszczy.Z policyjnych statystyk wynika, że 30 października doszło do dwóch wypadków drogowych. W pierwszym z nich jedna osoba zginęła, a w drugim – jedna osoba została ranna.Do śmiertelnego wypadku doszło miejscowości Miechówek koło Włocławka. Wczesnym popołudniem policja została poinformowana o samochodzie leżącym na dachu w rowie. Na miejscu funkcjonariusze z biegłym w dziedzinie wypadków drogowych ustalili, że 20-letni kierowca, jadąc oplem od strony Izbicy Kujawskiej, na łuku drogi wojewódzkiej nr 269 w porze nocnej stracił panowanie nad pojazdem. Auto zjechało z drogi i po uderzeniu w drzewo wywróciło się na dach, wpadając do rowu. Młody kierowca zginął na miejscu.Z kolei w Sadkach koło Nakła nad Notecią, na drodze krajowej nr 10, zderzyły się trzy samochody osobowe. Ranna została jedna osoba, którą przewieziono do szpitala.Minionej doby w regionie zdarzyło się 88 kolizji. Policjanci zatrzymali 15 nietrzeźwych kierowców.W okresie Wszystkich Świętych, związku ze wzmożonym ruchem na drogach i ulicach przy cmentarzach, zwiększono liczbę policyjnych patroli, które prowadzą kontrole. Policja apeluje do kierowców i pieszych o zachowanie szczególnej ostrożności i rozwagi. (PAP)