Z Bydgoszczy znów na skrzydłach do Kijowa!

„Rejsy w obie strony będą odbywać się dwa razy w tygodniu” – poinformował Port Lotniczy Bydgoszcz.Tradycyjnie w ostatnią niedzielę października rozpoczyna się sezon zimowy. W rozkładzie lotów znalazło się połączenie Bydgoszczy z Kijowem-Boryspolem. Rejsy dwa razy w tygodniu – w środy i w niedziele – zrealizuje Ryanair. Podróż potrwa niespełna dwie godziny.Samoloty z Bydgoszczy do Kijowa w środy będą odlatywać o godzinie 17.35. Na miejscu będą o 20.20 (czasu lokalnego), a rejsy powrotne zaplanowane są na godzinę 20.55 z lądowaniem w Bydgoszczy o 21.50. W niedzielę samoloty z Bydgoszczy do Kijowa odlecą o godzinie 17.45 i wylądują o 20.30. W rejsy powrotne będą wyruszać o 21.05 i lądować o 22.00.„Kolejne połączenie do naszego regionalnego portu to tylko jedna z dobrych informacji na początek sezonu zimowego 2021/2022. Siatka połączeń lotniska Bydgoszcz jest sukcesywnie odbudowywana. Na Kujawy i Pomorze wróciły już niemal wszystkie połączenia lotnicze realizowane przed pandemią. Niepokojąca jest oczywiście rosnąca liczba zakażeń, dlatego cały czas apelujemy o przestrzeganie zasad reżimu sanitarnego. Noszenie maseczek, zachowanie bezpiecznego dystansu i dezynfekcja” – powiedział cytowany w komunikacie prezes Portu Lotniczego Bydgoszcz Tomasz Moraczewski.Prezes dodał, że „w interesie wszystkich – portów lotniczych, przewoźników, a przede wszystkim pasażerów – jest jak najszybszy powrót do lotów w warunkach, jakie znamy chociażby z rekordowego dla portu 2019 roku”.Ryanair zaplanował na sezon zimowy, zwiększenie liczby operacji lotniczych realizowanych z lotniska w Bydgoszczy. Częściej samoloty będą latać do Londynu Luton i Stansted. W poniedziałki, środy, piątki i w niedziele samolot odleci do/z Londynu Stansted, a do Londynu Luton rejsy realizowane będą trzy razy w tygodniu – w środy, piątki i w niedziele.Irlandzki przewoźnik zwiększa także liczbę lotów do stolicy Irlandii – Dublina. Będą one realizowane trzy razy w tygodniu – we wtorki czwartki i w niedziele.Niezmiennie samolot Ryanaira poleci do Birmingham – we wtorki, czwartki i w soboty.Więcej połączeń w zimowym rozkładzie lotów oferują również Polskie Linie Lotnicze LOT. Do stolicy latać będą sześć razy w tygodniu w każdy poniedziałek, wtorek, środę, czwartek, piątek i w sobotę. Godziny rejsów zaplanowano tak, aby pasażerowie mogli wygodnie skorzystać z przesiadek i wylecieć z regionu w świat, m.in. do Amsterdamu, Brukseli, Paryża czy do Dubaju. (PAP)