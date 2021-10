Z Bydgoszczy do Poznania już S5. Otwarty został odcinek do Szubina [wideo]

Otwarty dla ruchu został prawie 10-kilometrowy odcinek drogi ekspresowej S5 Bydgoszcz Błonie - Szubin Północ. Wyjątkiem są zjazdy węzła Rynarzewo, na których trwają prace budowlane – poinformował dyżurny Oddziału GDDKiA w Bydgoszczy Karol Kończal.

Od strony węzła Bydgoszcz Błonie w Białych Błotach ruch odbywa się obiema jezdniami. Pozostało tymczasowe rondo od strony Białych Błot, umożliwiając miejscowym kierowcom zjazd w stronę Zamościa, Rynarzewa i Turu.Dzięki udostępnieniu odcinka pod Bydgoszczą możliwe stało się wprowadzenie stałej organizacji ruchu na ukończonym wcześniej odcinku S5 Szubin Północ - Żnin Północ. Trasą można jechać z maksymalną prędkością 120 km/h, a wyjątkiem jest obręb obwodnicy Szubina, na której ograniczenie prędkości wynosi 100 km/h.Pod koniec 2019 r. oddany został do użytku odcinek Żnin Północ - granica z Wielkopolską. Tak więc ruch S5 odbywa się już z Bydgoszczy do Poznania.Na nowo udostępnionym odcinku S5 Bydgoszcz Błonie - Szubin Północ obowiązuje ograniczenie prędkości do 8o km/h, bo w dalszym ciągu będą prowadzone prace na drogach dojazdowych i w sąsiedztwie trasy głównej. Nieczynne pozostają zjazdy na węźle Rynarzewo.