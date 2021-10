Koronawirus w Kujawsko-Pomorskiem: w szpitalach głównie niezaszczepieni

Kilka razy mniej chorych na COVID-19 niż przed rokiem jest obecnie w kujawsko-pomorskich szpitalach. Liczba zarażonych jednak rośnie. 70 proc. osób wymagających pomocy w szpitalu to niezaszczepieni.

- Czwarta fala koronawirusa SARS-CoV-2 będzie, według ekspertów, falą osób niezaszczepionych i to głównie one będą trafić do szpitali, to one głównie będą ciężko chorować i niestety to głównie one będą również umierać z powodu COVID-19. W tej chwili w szpitalach województwa kujawsko-pomorskiego większość, bo ponad 70 proc. pacjentów hospitalizowanych z powodu zakażenia SARS-CoV-2, to właśnie osoby niezaszczepione. Niestety, co obserwujemy i jest to dla mnie jako lekarza niezrozumiałe, wśród tych osób są osoby po 70., 80. a nawet 90. roku życia, które do tej pory nie były szczepione. Przypomnę, że jest to grupa osób, która jest najbardziej narażona na ciężki przebieg COVID-19, to również grupa osób, u której zmniejsza się liczba przeciwciał. Seniorzy były to osoby szczepione w pierwszym etapie Narodowego Programu Szczepień, miano ich przeciwciał jest już teraz niskie, więc to ostatni dzwonek, żeby przyjęli trzecią dawkę szczepienia przeciw COVID-19 - powiedział dr Paweł Rajewski, wojewódzki konsultant ds. chorób zakaźnych10 szkół w regionie całości przeszło na zdalne nauczanie. Wojewódzki Inspektor Sanitarny Wojciech Koper apeluje do pracodawców, by w przypadków chorych, osoby z ich otoczenia jeśli to możliwe, wysłać do pracy zdalnej. Zaapelował też do mieszkańców województwa o to, by założyli maseczki odwiedzając cmentarze i by robili to o różnych porach, by nie tworzyć tłoku.Pełną dawkę szczepienia przeciwko koronawirusowi przyjęła połowa mieszkańców naszego województwa. Na dwa miliony podanych szczepionek zanotowano ponad 700 niepożądanych odczynów poszczepiennych, w tym 21 ciężkich.Na oddziałach covidowych w szpitalach jest teraz ponad 323 pacjentów na 465 przygotowanych miejsc.37 osób przebywa w izolatorium w sanatorium MSWiA w Ciechocinku - to kuracjusze, u których stwierdzono COVID-19.