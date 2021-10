Ranne cztery osoby, w tym dzieci. Zderzyły się dwie ciężarówki i samochód osobowy

Wypadek na drodze krajowej nr 10 w Trzeciwnicy, na odcinku Nakło-Bydgoszcz. Ranne dwie osoby dorosłe i bliźniaczki w wieku rok i siedem miesięcy trafiły do szpitala.

Na „dziesiątce” zderzyły się trzy pojazdy – dwa samochody ciężarowe i jeden osobowy.- Z naszym wstępnych ustaleń wynika, że kierujący ciężarowym mercedesem służącym do przewozu drewna z nieustalonych na chwilę obecną przyczyn najechał na tył osobowego mercedesa. Siła uderzenia spowodowała, że auto uderzyło w poprzedzającą go naczepę od ciężarowego volvo - opowiada Justyna Andrzejewska, oficer prasowy nakielskich policjantów. - Kierowcy aut ciężarowych nie doznali obrażeń, natomiast wszystkie osoby, które podróżowały osobówką zostały przetransportowane do szpitala na badania. To dwoje dorosłych i dwoje dzieci - bliźniaczki w wieku rok i siedem miesięcy - dodaje.W związku z wypadkiem zablokowany jest jeden pas jezdni, a ruch odbywa się wahadłowo.