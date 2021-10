Do wyburzenia czy do chronienia? Dom przy Gdańskiej 73 stoi na drodze inwestycji

Prywatna kamienica przy ulicy Gdańskiej 73 w Bydgoszczy, która miała być wyburzona pod budowę ulicy Nowomazowieckiej, może zostać wpisana do rejestru zabytków. Wojewódzki Konserwator zabytków wszczął postępowanie w tej sprawie.

To oznacza, że niepozorny budynek - przynajmniej na razie - pozostanie nietknięty - tłumaczyła na sesji rady miasta Anna Rembowicz-Dziekciowska, szefowa Miejskiej Pracowni Urbanistycznej.- No i teraz pytanie: co chcemy chronić w tym zabytku, a raczej w tym obiekcie, który pretenduje do miana zabytku. Współczuję tym właścicielom, ponieważ na dobrą sprawę oni nie mogą zedrzeć lamperii czy nawet pomalować, odświeżyć budynku, ponieważ zabrania się prowadzenia wszelkich robót budowlanych.Budynek przy Gdańskiej 73 jest jednym z trzech, które stoją na trasie planowanej budowy nowego śródmiejskiego traktu, jakim ma być ulica Nowomazowiecka. W obronie kamienic stanęły bydgoskie stowarzyszenia, m.in. Społeczny Rzecznik Pieszych i Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków.Według planistów ulica Nowomazowiecka ma „scalić" Śródmieście Bydgoszczy, usprawnić komunikację tramwajową i odciążyć od ruchu tranzytowego ulicę Focha.