Dyskusja nic nie dała. Drożej w strefie płatnego parkowania w Bydgoszczy

Podwyżka cen biletów w strefie płatnego parkowania w Bydgoszczy przegłosowana...choć niejednogłośnie. Od lutego za pierwszą godzinę parkowania w I strefie kierowcy zapłacą nie 3 zł a 3,80 zł.

Wystąpienie w imieniu Klubu Radnych PiS wygłosił Marcin Lewandowski:- Jeśli wiedzeni jakimiś szczytnymi celami, wrażliwością, chcą państwo zmienić strukturę transportu w naszym mieście, możecie, i korzystaliście do tej pory, z metody kija i marchewki. Jednak rezygnując z atrakcyjnych cen komunikacji miejskiej wyrzucamy marchewkę. Zwiększając opłaty i poszerzając strefy parkingowe, brniemy w metodę kija. Proszę powiedzieć mieszkańcom: „Jesteście problemem, jesteście złem koniecznym, jest was za dużo, jesteście niemile widziani." Kierowcy to też mieszkańcy - mówił radny Marcin Lewandowski.Wystąpienie radnego Lewandowskiego wywołało spore poruszenie. Głos w tej sprawie zabrał m.in. prezydent Bydgoszczy - Rafał Bruski:- Jak słucham pana radnego Lewandowskiego, o nienawiści do kierowców, to pytam, co pan tu robi w tej sali. Pan, który jest podobno chrześcijaninem, i innych stawia w sytuacji, że my nienawidzimy. Bo kto ma nienawidzić? To my, rozumiem, tak? Ja, który uchwałę przedkładam i ci, którzy za nią zagłosują - mówił prezydent.Rafał Bruski podkreślał, że nikt nie lubi podwyżek i nikt ich nie chce, ale w tym przypadku są konieczne.Ostatecznie większością głosów radni zdecydowali, że opłaty w strefie płatnego parkowania w Bydgoszczy wzrosną. Od lutego za pierwszą godzinę parkowania w I strefie kierowcy zapłacą nie 3 zł a 3,80 zł, a w II strefie zamiast 1,5 zł kierowcy zapłacą 2,60 zł. Zwiększyć się ma także obszar samej strefy. Do strefy zostaną włączone m.in. obszary znajdujące się na Okolu, Wilczaku, Bielawach, Babiej Wsi i parking przy ul. Ustronie. Z kolei pierwsze 30 minut parkowania przy Urzędzie Miasta przy ul. Grudziądzkiej będzie bezpłatne.