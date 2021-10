Areszt dla kobiety, która przewoziła w busie 42 migrantów. Zatrzymano ją pod Toruniem

Jest areszt dla Karoliny R. przewożącej przez nasze województwo 42-Irakijczykow - ustalili reporterzy Polskiego Radia PiK.

Kobieta została zatrzymana w Lubiczu pod Toruniem. Według śledczych podejrzana pomagała w nielegalnym przekraczaniu granicy. Za transport z Michałowa do Szczecina miał otrzymać od zleceniodawców 500 euro. Imigranci byli przewożeni w części ładunkowej bez dostępu do toalety, żywności oraz świeżego powietrza.– Sąd Rejonowy w Toruniu uznał wniosek prokuratora za zasadny i kierując się obawą wymierzenia podejrzanej surowej kary, jak również obawą matactwa, zastosował tymczasowe aresztowanie – mówił Andrzej Kukawski, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Toruniu.Mieszkance Łodzi grozi do 8 lat pozbawienia wolności. Irakijczycy zostali przekazani Straży Granicznej. Wszystkie pełnoletnie osoby usłyszały zarzuty nielegalnego przekroczenia granicy. W dostawczym aucie oprócz 31 mężczyzn, było 6 kobiet i 5 dzieci.