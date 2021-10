Coraz więcej szkół przechodzi na zdalne nauczanie. Gdzie zawieszono najwięcej placówek?

Rośnie liczba szkół w regionie, które z powodu COVID-19 całkowicie albo częściowo przechodzą na zdalne nauczanie - informuje Kujawsko-Pomorskie Kuratorium Oświaty.

W środę 27 października jest takich placówek 81 - 17 w Bydgoszczy, 12 w Toruniu i 8 we Włocławku. Pozostałe to placówki z mniejszych miast i miejscowości - mówi Tadeusz Dąbrowski, odpowiedzialny w kuratorium za tę covidową statystykę.– Dziś doszło 14 szkół. Jeśli chodzi o zawieszenie zajęć w całej placówce, mamy takich szkół w województwie 11. Najwięcej zawieszeń dotyczy szkół podstawowych i klas 4-8 – powiedział Tadeusz Dąbrowski.Zawieszenie zajęć w szkołach trwa zwykle od 5 do 7 dni. Powodem są nie tylko zachorowania wśród uczniów, ale też wśród nauczycieli. Czasami powodem jest tylko kontakt z osobami zakażonymi.