Basen w Bydgoszczy zamknięty. Przez bakterie legionella pod prysznicami

Basen Perła na bydgoskich Wyżynach jest nieczynny. Powód? Pod prysznicami w szatniach stwierdzono przekroczenie dozwolonej liczby bakterii z rodzaju legionella.

Pływalnia ma być zamknięta do 15 listopada. - Chodzi o bezpieczeństwo osób z niej korzystających - mówi Michał Jarocha z Bydgoskiego Centrum Sportu, któremu podlegają szkolne pływalnie. I dodaje, że takie sytuacje zdarzają się na basenach w całym kraju. - Generalnie bakteria legionelli jest to jedna z tych, którą mamy nawet w swoich domach w kranach. Na pływalni jednak w ogóle nie może się pojawić - ani w nieckach basenowych, ani tym bardziej pod prysznicami - takie są procedury – tłumaczy Michał Jarocha. - Sanepid bardzo na to zwraca uwagę, w związku z tym trzeba było pływalnię na jakiś czas zamknąć - do momentu pobrania nowych próbek wody i nowych wyników.Jak dodaje, w tej chwili od nowa musi zostać przegrzana woda i cała instalacja. Nowe próbki wody zostaną pobrane w przyszłym tygodniu, a potem Sanepid potrzebuje około 10 dni na wydanie decyzji, czy z wodą jest wszystko w porządku. - Jeśli procedury uda się zakończyć szybciej, Perła może zostać ponownie otwarta wcześniej niż zakładamy - dodaje Michał Jarocha.Bakterie z rodzaju legionella mogą wywołać legionellozę - ciężką zakaźną chorobę dróg oddechowych tzw. chorobę legionistów.