Przedstawiciele dwóch organizacji pozarządowych z Rumunii i Grecji, będą od nauczycieli ośrodka Braille'a w Bydgoszczy uczyć się kompetencji przydatnych w pracy z osobami niewidomymi i słabowidzącymi.

Do wieczora goście powinni być już w komplecie, a od jutra wezmą udział w warsztatach, zajęciach i wycieczkach.- Naszym głównym celem jest usamodzielnienie naszej niewidomej młodzieży, ale także wsparcie pracowników i osób pracujących z młodzieżą, również wolontariuszy, osób pracujących w organizacjach pozarządowych. Tak, jak powiedział kiedyś Beniamin Franklin: „Zaangażuj mnie, to się nauczę”, chcemy uczyć przez zaangażowanie - powiedziała Katarzyna Giłka, nauczycielka angielskiego i koordynatorka unijnego projektu Erasmus+ z Ośrodka im. Braille'a w Bydgoszczy.- W środę wybieramy się do Torunia. Tam zwiedzimy „Niewidzialny dom”, a także będziemy uczestniczyć w warsztatach malowania wyobraźni. Będziemy poznawać świat bez zmysłu wzroku, poznamy też miasto, a następnie wybierzemy się na wystawę „Ścieżki dojrzewania”, która też jest przygotowana pod kątem osób niepełnosprawnych. Powiemy jak powinna w takich obiektach wyglądać audiodeskrypcja dla osób niepełnosprawnych wzrokowo. Dzień zakończymy warsztatami tanecznymi, a czwartek warsztaty sportowe, żeby pokazać, że przez sport i taniec także można nabywać umiejętności miękkich, nawet o tym nie wiedzą - dodała.