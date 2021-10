Złoty BohaterON-a dla nauczycielki z Nakła, brązowy dla nauczyciela z Golubia-Dobrzynia

Osoby, firmy, instytucje i organizacje zostały w poniedziałek wyróżnione Nagrodą BohaterON 2021 im. Powstańców Warszawskich. Nagrodę Specjalną odebrał dyrektor Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie prof. Zbigniew Wawer.

W poniedziałkowy wieczór w Studiu Koncertowym Polskiego Radia im. Witolda Lutosławskiego odbyła się Gala Nagrody BohaterON 2021 im. Powstańców Warszawskich. W wydarzeniu uczestniczyli m.in.: powstańcy warszawscy, członkowie Kapituły Nagrody i Komitetu Honorowego kampanii, przedstawiciele partnerów, rządu, instytucji, firm i ambasadorów projektu.





Nagroda BohaterON im. Powstańców Warszawskich została ustanowiona w 2019 r. w celu wyróżnienia tych, których aktywność w szczególny sposób promowała wiedzę o historii Polski z lat 1918-1989 oraz edukację historyczno-patriotyczną. W tym roku Komitet Organizacyjny Nagrody przy wyborze nominowanych brał pod uwagę działalność od 1 stycznia 2020 r. do 31 lipca 2021 r. Zgłoszenia w siedmiu kategoriach: instytucja, firma, nauczyciel, osoba publiczna, organizacja non profit, pasjonat i dziennikarz, przyjmowane były od 1 do 31 sierpnia br. Każdy mógł zgłosić kandydata do wyróżnienia.





Decyzją Kapituły Nagrody i internautów łącznie wyróżniono osoby, firmy, instytucje i organizacje. Nagrodę Specjalną – jako wyraz uznania zasług za działalność naukową, publicystyczną oraz filmową - otrzymał prof. Zbigniew Wawer, dyrektor Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie.





- To, co robiłem, to jest podziękowanie dla wszystkich tych, którzy walczyli o wolną Polskę - od czasów 1914 roku do czasów powojennych i tę Polskę w końcu odzyskaliśmy w 1989 roku. Naprawdę jestem wzruszony i dziękuję bardzo za tę nagrodę - mówił prof. Wawer.





W kategorii „dziennikarz” Złotego BohaterON-a otrzymała redakcja portalu Dzieje.pl (prowadzonego przez PAP we współpracy z Muzeum Historii Polski); Srebrnego - dziennikarz, autor książek Tomasz Grzywaczewski; Brązowego - redakcja „Tygodnika Solidarność”.





Złotego BohaterONa Publiczności odebrał Tomasz Grzywaczewski.





W dziedzinie „firma” nagrodzeni zostali: Złotym BohaterON-em - Good Games; Srebrnym - Galapagos Films Sp. z o.o.; Brązowym - PL.2012+ Sp. z o.o. Złoty BohaterON Publiczności otrzymało Good Games.





Złotego BohaterON-a w kategorii „instytucja” przyznano Narodowemu Centrum Kultury; Srebrnego - Wytwórni Filmów Dokumentalnych i Fabularnych; Brązowego - Biurze Programu „Niepodległa”.





Publiczność uhonorowała Złotym BohaterON-em Wytwórnię Filmów Dokumentalnych i Fabularnych.





W kategorii „nauczyciel” Złotego BohaterON-a otrzymała Patrycja Michalik (Szkoła Podstawowa nr 2 im. k. S. Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia w Nakle nad Notecią); Srebrnego - Tomasz Banaszkiewicz (Zespół Szkół Plastycznych im. C.K. Norwida w Lublinie); Brązowego - Szymon Wiśniewski (Zespół Szkół nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu). Nagrodę publiczności odebrała Patrycja Michalik.





Złotym BohaterON-em w kategorii „Organizacja non-profit” wyróżniono Stowarzyszenie Monopol Warszawski - Dom Wsparcia dla Powstańców Warszawskich; Srebrnym - Fundację Ośrodka KARTA; Brązowym - Stowarzyszenie Grupa Rekonstrukcji Historycznej GRYF. Publiczność nagrodziła Stowarzyszenie Monopol Warszawski.





W kategorii „osoba publiczna” Złotego BohaterON-a otrzymała reżyserka Maria Stachurska; Srebrnego - dziennikarka, prezenterka telewizyjna Ida Nowakowska-Herndon; Brązowego - pisarka Małgorzata Czerwińska-Buczek.





Złotego BohaterON-a Publiczności otrzymała Ida Nowakowska-Herndon.





W kategorii „pasjonat” nagrodę Złotego BohaterON-a otrzymała Dorota Bartoszewicz ze Stowarzyszenia „Ocalić od zapomnienia Infinitas”; Srebrnego - Warszawska Orkiestra Sentymentalna; Brązowego - twórca bloga „II Wojna Światowa w kolorze” Andrzej Matowski.





Złotego BohaterON-a Publiczności otrzymała Dorota Bartoszewicz.





Laureatów wybrała Kapituła Nagrody składająca się z powstańców warszawskich, przedstawicieli polskiego rządu, historyków, osób publicznych oraz ambasadorów VI edycji kampanii „BohaterON – włącz historię!”. Gremium przewodniczył wicepremier Piotr Gliński.





Udział w wyborze laureatów mieli również internauci, którzy od 15 września do 15 października głosowali na swojego faworyta do wyróżnienia poprzez stronę www.bohateron.pl/bohaterony-2021/zaglosuj/. Nominowani, którzy otrzymali najwięcej głosów w swojej kategorii, otrzymali Złote BohaterON-y Publiczności.





- Cieszę się, że po przerwie spowodowanej pandemią możemy wspólnie spotkać się znowu na gali, aby uczcić pamięć bohaterów i być tu razem z bohaterami, bo faktycznie jest rzeczą imponującą, że tak wielu powstańców jest dzisiaj z nami. Bardzo serdecznie dziękujemy, że państwo jesteście dzisiaj z nami - mówił wicepremier Gliński.





Ocenił, że „Powstanie Warszawskie, jak wiemy, to jedno z najważniejszych wydarzeń we współczesnej historii Polski”. - To wydarzenie dramatyczne i tragiczne, ale jego cechą zasadniczą, jak się wydaje, jest fakt, że to było i stało się wydarzeniem formacyjnym. Jednocześnie wynikało ono z samej istoty polskości. Można debatować na temat tragizmu powstania, ale nieuchronność, zarówno decyzji o wybuchu powstania, jak i jego klęski, jest dla nas w gruncie rzeczy oczywista. Ono nie mogło nie wybuchnąć. A ten fakt wynikał właśnie z istoty polskości. I z tego samego faktu wynika znaczenie formacyjne powstania. Ono wychowało kolejne pokolenia Polaków, mimo zdrady przez Zachód, mimo hekatomby narodu i jego elit, mimo emigracji i kolejnych fal Targowicy. Bez bohaterskiej postawy powstańców warszawskich nie byłoby dzisiaj wolnej Polski – to dzięki nim tu jesteśmy, możemy żyć w wolnej i suwerennej Polsce, tworzyć wspólnotę dbającą o pamięć historyczną naszego kraju - podkreślił szef MKDNiS.





Wskazał, że „naszym obowiązkiem jest dbać o to, by nikt nigdy nie zapomniał o tej heroicznej postawie i moralnej sile bohaterów powstańczej Warszawy”. - Bo w tym tkwiła istota polskości, bez której nie możemy przetrwać jako wspólnota polityczna, jak i wspólnota kulturowa. Jest mi niezmiernie miło, że o pamięć tę dba nie tylko – w sposób instytucjonalny – państwo polskie. Akcja +BohaterON – włącz historię!+ to wspaniały przykład oddolnych działań obywatelskich, które połączyły pokolenia i dowód na to, że spuścizna powstańców warszawskich to dziedzictwo inspirujące do poszukiwań prawdy i odkrywania patriotyzmu. To szczególnie ważne dla młodych ludzi, wyjątkowo mocno potrzebujących, może zwłaszcza w obecnych czasach, drogowskazów i autorytetów - powiedział minister kultury, dziedzictwa narodowego i sportu.





Zdaniem Glińskiego „dzięki akcjom takim jak +BohaterON – włącz historię!+ pamięć o bohaterach pozostaje żywa i przekłada się na postawy prospołeczne i patriotyczne”. Przyznał, że z radością obserwujemy „jak pięknie inicjatywa ta z roku na rok się rozwija, jak się rozrasta, jak obejmuje swoim zasięgiem kolejne środowiska i pokolenia”. - A przecież wszystko zaczęło się od spontanicznego pomysłu wysyłania do Powstańców Warszawskich kartek i listów - przypomniał.





Pogratulował laureatom tegorocznych nagród BohaterON-y imienia Powstańców Warszawskich. - Różnorodność inicjatyw i ich rozmach sprawiły, że Kapituła Nagrody nie miała łatwego zadania. Na koniec jednak wszyscy zaangażowani w inicjatywy realizowane w ramach akcji „BohaterON” są przecież wygrani. Polska jest wygrana dzięki waszemu zaangażowaniu i waszej pracy - mówił Gliński zwracając się do laureatów.





- Wierzę, że otrzymane nagrody będą dla was powodem do dumy, ale i motorem napędowym do dalszych działań - dodał.





List do uczestników gali skierował też premier Mateusz Morawiecki. Odczytał go wicepremier Gliński.





„Wiek XX odcisnął szczególne piętno na ponad tysiącletniej polskiej historii. Jednak ani brutalna polityka zaborców, ani walka z dwiema totalitarnymi ideologiami - niemieckim nazizmem i sowieckim komunizmem - nie złamały naszego ducha wolności. Dzięki determinacji oraz nierzadko aktom heroizmu pokoleń Polaków nasza Ojczyzna zdołała się odrodzić”- napisał premier.





Wskazał, że „jesteśmy spadkobiercami dziedzictwa tej wolności”. - To, że Polska jest dziś krajem demokratycznym, silnym gospodarczo, to, że się rozwija jest dziełem ludzi, którzy walczyli o lepszy świat nie tylko dla siebie, ale i następnych pokoleń. Powstańcy Warszawscy, o których dziś szczególnie pamiętamy, zajmują wśród nich wyjątkowe miejsce - podkreślił.





Morawiecki dodał, że cieszy się, iż „wzorem lat ubiegłych i w tym roku organizowany jest ogólnopolski projekt +BohaterON - włącz historię!+ oraz kolejna edycja Nagród BohaterON im. Powstańców Warszawskich”. - Ta wyjątkowa inicjatywa dowodzi, że polska historia jest wciąż żywa, wciąż inspirująca. W dzisiejszym świecie, w którym nowość i zmiana wydają się bardziej pociągające niż długie trwanie, jak nigdy potrzebujemy takich projektów; potrzebujemy strażników tego, co minione - tego, co przez wieki, budowało polską tożsamość - ocenił szef rządu.





Złożył gratulacje laureatom i napisał: „Dzięki państwa aktywności dokonania powstańców warszawskich zapisują się w sercach kolejnych pokoleń i stają się wzorcem nowoczesnego patriotyzmu. Dziękuję również uczestnikom kampanii za umacnianie międzypokoleniowej więzi z bohaterami naszej wolności. Wyrazy wdzięczności przekazuję także inicjatorom przedsięwzięcia Fundacji Sensoria, Fundacji Rosa oraz Fundacji Pokolenia Kolumbów”.





Oprócz ogłoszenia wyników i wręczenia statuetek oraz dyplomów, podczas części oficjalnej na ręce obecnych podczas uroczystości bohaterów walk o stolicę przekazano kwiaty i kartki, będące zwieńczeniem VI edycji kampanii „BohaterON – włącz historię!”.





Gali towarzyszyło widowisko muzyczne „Miłość bez jutra” w reżyserii Haliny Przebindy. Artyści zaśpiewali m.in utwory o miłości, również na podstawie wierszy autorstwa poetów z Powstania Warszawskiego. Aranżacje przygotował Michał Grott, a o oprawę muzyczną zadbał zespół Grott Orkiestra.





Współorganizatorem koncertu było Narodowe Centrum Kultury. Koncert dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Partnerami koncertu są: Fundacja State of Poland oraz Polskie Radio.





Wydarzenie objął Patronatem Narodowym Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda w Stulecie Odzyskania Niepodległości.