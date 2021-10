Co dalej z przetargiem na organizację przewozów kolejowych w regionie?

„Nie będzie w tym roku rozstrzygnięcia przetargu na organizację przewozów kolejowych w regionie na najbliższe 9 lat, ani nawet składania ofert w tym przetargu" - poinformował radnych podczas sesji marszałek województwa Piotr Całbecki.

- Arriva złożyła skargę do Krajowej Izby Odwoławczej i zażądała unieważnienia całego postępowanie przetargowego. Przewozy regionalne złożyły dużo swoich wątpliwości, pytań, ale chodziło o kwestie techniczne. Uważamy, że ten termin na złożenie zgłoszeń przypadnie na styczeń, chyba że będziemy musieli przetarg odwołać ze względu na orzecznictwo KIO - mówi Piotr Całbecki, marszałek województwa.Radni przyjęli też stanowisko w sprawie podwyżki cen nawozów. Zaapelowali do rządu i Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o podjęcie odpowiednich działań.Radni przyjęli też stanowisko w sprawie sytuacji na granicy, w którym wezwali rząd - bez głosów radnych PiS - do udzielenia pomocy humanitarnej i medycznej uchodźcom.Więcej w materiale Adriany Andrzejewskiej-Kuras.