Na Placu Zwycięstwa w Toruniu otwarto nowy gmach Sądu Rejonowego

12 wydziałów, 40 sal rozpraw oraz pomieszczenia biurowe i administracyjne - budynek toruńskiego Sądu Rejonowego jest już czynny. Warunki pracy mają w nim być lepsze, wygodniej będzie także interesantom. Wartość inwestycji to 150 mln zł.

- Do tej pory pracowaliśmy w kilku lokalizacjach w różnych częściach miasta i czasem w złych warunkach - podkreśla prezes Sądu Rejonowego w Toruniu, sędzia Krzysztof Dąbkiewicz. - Trzeba to powiedzieć wprost. Wystarczyłoby zobaczyć budynek przy ul. Piastowskiej, gdzie funkcjonowały do tej pory nasze dwa wydziały: III Wydział Rodzinny i Nieletnich i IV Wydział Pracy, żeby sobie uświadomić, gdzie teraz trafiliśmy. Nie ma żadnej przesady w stwierdzeniu, że obecnie zajmujemy budynek na miarę XXI wieku. I nie chodzi tylko o wyposażenie. To kwestia funkcjonalności. Tak naprawdę pracujemy dla ludzi, dla społeczności. Lepsze warunki pracy, to lepsza jakość naszej pracy (...).Przed wejściem do budynku sądu pikietowali przedstawicieli Komitetu Obrony Demokracji.Więcej w materiale Moniki Kaczyńskiej.