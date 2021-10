O szklanym pojemniku z dwoma dużymi pająkami, wystawionym na ulicy Chrobrego w Bydgoszczy, poinformowali strażników miejskich przypadkowi przechodnie.

Zawiadomili strażników w niedzielę o godz. 13.00. - Patrol, który przyjechał na miejsce zabrał pająki - prawdopodobnie tarantule - do schroniska dla zwierząt – informują strażnicy.Kto porzucił pająki? Na razie nie wiadomo. Sprawę przekazano do dalszego prowadzenia do Komisariatu Policji Bydgoszcz – Śródmieście.