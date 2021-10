Kilka tysięcy ludzi wielbiło Boga śpiewem i tańcem. Z ojcem Szustakiem w Łuczniczce [wideo]

„Wybrani” – tak było zatytułowane Wielbienie w bydgoskiej hali Łuczniczka, zorganizowane przez ojca Adama Szustaka - dominikanina, który każdego dnia ma na YouTube setki tysięcy odsłon. W wydarzeniu wzięło udział kilka tysięcy osób.

- Po wielu miesiącach oczekiwania spotkamy się na wielbieniu w hali Łuczniczka w Bydgoszczy. Chodźcie! Spotkajmy się i razem uwielbijmy Boga w Trójcy JEDYNEGO! - zachęcali organizatorzy. Podczas kilkugodzinnego spotkania rozważania dotyczące niedzielnej Ewangelii głosił nie tylko ojciec Adam Szustak OP, ale również drugi dominikanin – ojciec Tomasz Nowak OP.- Jesteśmy wybrani, cudowni, niepowtarzalni i wyjątkowi, każdy z nas jest ukochany przez Boga. Wiemy to, a jednocześnie czujemy się jak Bartymeusz – jak ślepcy i żebracy, i siedzimy w depresji – zaczęli. Rozważania były przeplatane modlitwą i wielbieniem przy muzyce zespołu Owca.Podobne Wielbienia ojciec Szustak organizował już w wielkich halach w innych miastach, ale to bydgoskie odbyło się po długiej przerwie, spowodowanej pandemią. Data wydarzenia była z tego powodu dwukrotnie przekładana, jednak tych, którzy kupili bilety to nie zniechęciło i w niedzielny wieczór tłumnie przybyli do Łuczniczki. Wśród kilku tysięcy zgromadzonych osób dominowali ludzie młodzi. W organizacji wydarzenia pomagali wolontariusze bydgoskiego Duszpasterstwa Akademickiego „Martyria".Ojciec Adam Szustak od kilku lat prowadzi życie wędrownego kaznodziei, czyli podróżuje od miasta do miasta i w ten sposób głosi Ewangelię na całym świecie. To samo robi na niezwykle popularnym kanale „Langusta na palmie" na YouTube, gdzie każdego dnia słuchają go setki tysięcy ludzi na całym świecie. Ojciec Tomasz Nowak, który również brał udział w wydarzeniu w Bydgoszczy, ma także swój kanał na YouTube - zatytułowany jest „Strefa Wodza".