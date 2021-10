Michał Sztybel, zastępca prezydenta Bydgoszczy, został szefem miejskich struktur PO

W sobotę (23 października) działacze Kujawsko-Pomorskiej Platformy Obywatelskiej wybierali regionalne władze partii. Szefem regionu pozostaje toruński parlamentarzysta Tomasz Lenz. Platformą bydgoską pokieruje Michał Sztybel, zastępca prezydenta Bydgoszczy, Rafała Bruskiego.

„Dziś zostałem Nowym Przewodniczącym Platformy Obywatelskiej w Bydgoszczy. Dziękuję głosującym za zaufanie. W szczególności dziękuję za rekomendacje Prezydentowi Rafałowi Bruskiemu oraz Posłowi Pawłowi Olszewskiemu. Teraz czas na wspólne działanie! Szczegóły wkrótce." - napisał w mediach społecznościowych Michał Sztybel.Przypomnijmy, że w sobotę 23 października odbywały się wybory szefów struktur powiatowych, regionalnych i przewodniczącego PO. Wybory zorganizowano na wzór wyborów państwowych. W lokalnych - 240 - biurach partii ustawiono urny i powołano komisje wyborcze, które wydają karty do głosowania, a wieczorem przystąpiły do liczenia głosów.Donald Tusk jako kandydat na przewodniczącego partii otrzymał prawie jednogłośne poparcie kujawsko-pomorskiej Platformy, zyskując 99% głosów „za".Tomasz Lenz po raz kolejny został wybrany przewodniczącym Regionu Kujawsko Pomorskiego, otrzymując 89% głosów „za". Regionalna Platforma wybrała też swoich 26 delegatów na konwencję krajową, a w niektórych powiatach odbyły się również wybory władz powiatowych. Nowym szefem PO we Włocławku został Marek Wojtkowski, w powiecie toruńskim ziemskim Mirosław Graczyk. Szefami struktur powiatowych ponownie zostali Mariusz Trojanowski w powiecie aleksandrowskim, Jerzy Kowalski w lipnowskim,Halina Janowska-Giłka w tucholskim, a Aleksandra Nowakowska w żnińskim. Poseł Lenz poinformował, że podsumuje wybory w regionie na swoim oficjalnym profilu na Facebooku.