Przez ponad 40 lat zdobiły fontannę w parku Kazimierza Wielkiego. Ryby wracają!

Prawie każdy bydgoszczanin miał z nimi zdjęcie. Cztery kamienne ryby z „przedpotopowej" fontanny w parku im. Kazimierza Wielkiego powrócą do miejskiej przestrzeni. Po renowacji staną w nieco innym miejscu, ale nadal blisko wody.

Cztery ryby to odlane betonowe rzeźby autorstwa Józefa Makowskiego. Przez ponad 40 lat zdobiły basen fontanny w parku Kazimierza Wielkiego. Znali je wszyscy bydgoszczanie, robili sobie przy nich zdjęcia, bawili się strumieniem wody. Wielu mieszkańców ma do nich sentyment. Ryby stały się jednym z symboli dawnej Bydgoszczy.Rzeźby zostały usunięte na potrzeby przywrócenia fontanny Potop. Trafiły do magazynu.- Rzeźby były w bardzo złym stanie, były popękane, jedna miała złamany ogon. Były składowane w „Bydgoszczance”, skąd zostały przewiezione na bydgoską politechnikę. Tam zostały zrewitalizowane i w najbliższym czasie powrócą do przestrzeni miejskiej – zapewnia Plastyk Miasta Marek Iwiński.Rewitalizacji podjął się Paweł Czyż, student katedry wzornictwa Politechniki Bydgoskiej, w ramach praktyk studenckich prowadzonych w biurze Plastyka Miasta.- Ryby przeszły całkowitą renowację. Najpoważniejszym problemem było to, że jednej rybie odpadł ogon, trzeba było go ponowne wstawić. Reszta to było przede wszystkim piaskowanie i uzupełnienie ubytków – mówi Paweł Czyż. – Ryby powróciły też do swojego oryginalnego koloru, czyli czerwonego, ponieważ były odlane z lastrika. Szare zrobiły się ze względu na zanieczyszczenia atmosferyczne i kamień nalotowy z fontanny. Odrestaurowane rzeźby zostały pokryte środkiem hydrofibizującym, dzięki czemu powinny być bardziej odporne na działanie atmosfery.Odrestaurowane ryby znajdą swoje nowe miejsce. Będzie to nabrzeże Brdy na Wyspie Młyńskiej. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, powinny się tam pojawić jeszcze w tym roku.