Po rocznej przerwie wraca kwesta na Cmentarzu św. Jerzego w Toruniu

Tradycji stanie się zadość! 1 listopada znów będzie można przekazać datki na ratowanie cennych toruńskich grobowców. Akcja na Cmentarzu św. Jerzego potrwa od godz. 9 do 14.

- Dzięki temu będziemy mogli zebrać środki na odnowienie kompleksu nagrobnego rodziny Langraf - zapowiada Michał Zaleski, prezydent Torunia.- Nagrobek jest duży, piękny, ma kolumny doryckie, ma ozdobniki w postaci aniołków z instrumentami muzycznymi, co mogłoby wskazywać na to, że rodzina tam pochowana, czyli Ida i Friedrich Langraf, była w jakiś sposób związana z życiem muzycznym miasta. Wiemy o nich jednak tyle, że pochodzili z okolic Poznania. Do Torunia przybyli w XIX wieku. W naszym mieście głównie zajmowali się handlem, byli kupcami, wspierali zbór ewangelicki, do którego należeli - mówi Małgorzata Litwin z Wydziału Komunikacji Społecznej i Informacji Urzędu Miasta Torunia.Od 2003 r. podczas kwest udało się zebrać w sumie ponad 225 tys. zł. Za te pieniądze odnowiono do tej pory ponad 30 nagrobków (z Cmentarza św. Jerzego oraz innych toruńskich nekropolii).Ubiegłoroczna zbiórka ze względu na pandemię COVID-19, odbyła się w online. Na ogrodzeniu cmentarza św. Jerzego przez kilka miesięcy wisiały specjalne banery, zawierające informację o celach zbiórki oraz numer konta i kod QR do dokonania wpłaty. Zbiórka ta nie przyniosła jednak rezultatów finansowych tak znaczących, jak kwesta tradycyjna. Udało się zebrać 3,5 tys. zł. Dlatego w tym roku, podobnie jak w ubiegłym, miasto gromadzi fundusze na odnowę dużego, wartościowego artystycznie nagrobka, należącego do rodziny Langraf.Z funduszy poprzednich kwest odnowione zostały ostatnio nagrobki:Stanisława Arkusiewicza (1869-1937), sędziego Sądu Administracyjnego w międzywojennym Toruniu.Heliodora Mariana Barałkiewicza – to uszkodzony w czasie wichury nagrobek z okresu międzywojennego, rzadki przykład mogiły dziecięcej z unikatowym rzemiosłem artystycznym.Nagrobki do renowacji wskazuje Towarzystwo Miłośników Torunia. Renowacja i konserwacja jest prowadzona przez pracowników i studentów Zakładu Konserwacji Elementów i Detali Architektonicznych UMK.