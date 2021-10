Forum stowarzyszeń i fundacji. Jakie są potrzeby i wyzwania?

Współpraca z uczelniami i samorządem województwa, dostępność dla osób o szczególnych potrzebach, kontakty międzynarodowe, ale także walka z biurokracją i rachunkami - to główne tematy poruszane w ramach XXI Forum Organizacji Pozarządowych.

Przedstawiciele stowarzyszeń i fundacji spotkali się w bydgoskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu.- Takie spotkania to nie tylko motywacja do dalszej pracy, ale także okazja, by się uczyć - mówili Jolanta Pisarska - Bitowt, przewodnicząca kujawsko-pomorskiego sejmiku organizacji pozarządowych i sami uczestnicy forum.Forum otworzył wicemarszałek województwa Zbigniew Ostrowski, który przyznał, że bez pracy organizacji pozarządowych, region stałby się „pustynią społeczną”.