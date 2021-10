Działacze Lewicy Razem nie negują konieczności podwyżek, ale...

Lewica Razem sprzeciwia się planowanym w Bydgoszczy podwyżkom cen biletów w komunikacji miejskiej w zaproponowanej przez ratusz formie.

Stanowisko bydgoskiego okręgu Lewicy Razem ws. zmian taryf biletowych w bydgoskiej komunikacji miejskiej i SPP

Prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski założył, że od stycznia bilet jednorazowy kosztował będzie 3,80 zł, a nie jak dotychczas 3 zł, a z kolei za bilet miesięczny trzeba będzie zapłacić 108 zł, a nie jak do tej pory 88 zł.Daniel Kaszubowski z Lewicy Razem mówi, że nie neguje konieczności wyrównywania strat powstałych wskutek inflacji wywołanej globalnymi problemami gospodarczymi, ale ceny za bilety komunikacji miejskiej nie powinny wzrosnąć w tak dużym stopniu.- Cena biletu sieciowego na miesiąc nie powinna przekroczyć 99 zł, w związku z czym będziemy apelować do radnych, aby nie zgodzili się na zaproponowaną podwyżkę cen biletów miesięcznych. Apelujemy o zmianę tej kwoty na 99 zł. Apelujemy także, aby cena biletu 20-minutowego stanowiła 1/3 wartości biletu godzinnego. Nie może być tak, że za 3 zł przejdziemy 20 minut, a w dzisiejszej sytuacji w związku z remontami, budowami i nowymi inwestycjami, możemy nie wyjechać nawet z własnego osiedla, a bilet godzinny kosztuje ponad złotówkę więcej, co daje nam dużo większe możliwości. Bilet 20-minutowy powinien stanowić 1/3 biletu godzinnego - powiedział Daniel Kaszubowski.Lewica Razem apeluje też o zmianę stawek opłat w strefie płatnego parkowania.- Uważamy, że kara za brak posiadanego biletu powinna wzrosnąć do 300 zł. Uważamy także, że w związku z tym, że miasto potrzebuje pieniędzy a strefa płatnego parkowania ma spełnić zadania takie a nie inne, stawka za pierwszą godzinę płatnego parkowania w strefie A powinna wynosić 5 zł, a za drugą godzinę 6 zł.Ponadto działacze Lewicy Razem domagają się zmian w Zarządzie Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej. Zdaniem członków partii rozkłady jazdy są źle zaplanowane, autobusy jeżdżą przepełnione.„Apelujemy do radnych bydgoskiej Rady Miasta o głosowanie przeciwko planowanym podwyżkom cen biletów w proponowanej przez Ratusz formie. Proponowana przez prezydenta Bruskiego skala podwyżek opłat za korzystanie z transportu miejskiego w Bydgoszczy wpłynie zdecydowanie niekorzystnie na atrakcyjność komunikacji publicznej w mieście oraz spowoduje dalsze odchodzenie mieszkańców miasta od wyboru transportu zbiorowego jako pierwszej opcji wyboru w Bydgoszczy.Rozumiemy konieczność wyrównywania strat powstałych wskutek inflacji wywołanej globalnymi problemami gospodarczymi. Proponujemy:Ponadto domagamy się zmian w bydgoskim ZDMiKP, by w końcu organizacja transportu publicznego zaczęła się poprawiać. Jako mieszkańcy miasta mamy dość nieprzemyślanych korekt i tymczasowych zmian, które – tak jak w przypadku ograniczenia przepustowości ulicy Fordońskiej – poprawiają mieszkańcy interesujący się transportem zbiorowym. Mamy dość oszukiwania nas, co do wyników konsultacji społecznej i traktowania jak sardynki w autobusach dowożących nas do pracy. Transport, jeżeli ma być efektywny, musi być dostosowany do potrzeb jego użytkowników, a nie do+zdaje mi się+ urzędnika, który autobusy i tramwaje widzi z szyby swojego biura.Nie rozumiemy także, czemu to nadal pasażerowie transportu zbiorowego mają ponosić większe obciążenia, jak zmotoryzowani mieszkańcy miasta. Cieszy nas, że miasto zaczęło zauważać dysproporcje w tym temacie. Nie cieszy fakt, iż cały czas to kierowcy w mieście stawiani są w roli uprzywilejowanych. Postulujemy:Dzięki temu mamy szansę, na zmniejszenie dysproporcji w traktowaniu osób korzystających w Bydgoszczy z transportu indywidualnego i zbiorowego. Wedle kalkulacji miasta, po proponowanych przezeń zmianach, kierowcy wniosą do miejskiego budżetu dodatkowo niecałe 5 mln złotych. Pasażerowie kulejącej komunikacji miejskiej ponad 7,9 mln złotych. Przy czym, miastu powinno zależeć, by więcej w nim było użytkowników zorganizowanego transportu publicznego, a nie pojazdów indywidualnych.”