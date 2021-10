Przyjechali z partnerskiego miasta w Holandii. Chcą poznać Toruń i polską kulturę

Mieszkańcy partnerskiej Leidy - po przerwie spowodowanej pandemią COVID-19 - ponownie goszczą w Toruniu. Holendrzy poznają toruńskie zabytki i polską kulturę. Mogą odświeżyć też stare znajomości.

W czwartek w ratuszu z Holendrami spotkał się zastępca prezydenta Torunia. - Oficjalnie z Lejdą współpracujemy od 1988 roku. Partnerstwo to zaowocowało przede wszystkim wymianami mieszkańców – z jednej strony torunianie co roku wyjeżdżają do Lejdy w okresie wiosennym, z wyjątkiem roku 2020, kiedy to obostrzenia covidowe uniemożliwiły tego typu podróże, a z drugiej Holendrzy przyjeżdżają do nas w okresie jesiennym – mówił Paweł Gulewski. – Mieszkańcy Lejdy przyjeżdżają do nas, aby poznać naszą historię, kulturę i sposób funkcjonowania Torunia. Jest to także okazja dla obu miast, aby wymienić się doświadczeniami oraz nawiązać współpracę kulturalną, biznesową czy turystyczną.Tym razem do Torunia przyjechała 25-osobowa grupa Holendrów. Są wśród nich m.in. członkowie stowarzyszenia Stedenband Leiden-Toruń, osoby zaangażowane we współpracę związaną z rozwojem kolarstwa i organizację wycieczek pieszych dla Holendrów, dziennikarz „Leidse Dagblatt” Caspar ten Dam, psycholog i wolontariusz Ton Uijl oraz działacz klubu lekkoatletycznego Jan Botman. Wizyta trwać ma trzy dni – goście planują zostać w Toruniu aż do 23 października.Leida leży w centrum regionu Randstad w pobliżu Amsterdamu. Liczy 113 tys. mieszkańców. Ma najstarszy, założony w 1575 roku holenderski uniwersytet i obserwatorium astronomiczne.