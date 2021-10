Osoby niepełnosprawne na rynku pracy. Jak sobie radzą? Kto im pomaga?

Prawie 97 proc. instytucji publicznych w kraju jest niedostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. W Bydgoszczy odbywa się konferencja naukowa poświęcona sytuacji osób niepełnosprawnych na rynku pracy.

- Takie spotkania są potrzebne, bo, jak pokazują wyniki badań - prawie 97 proc. instytucji publicznych w kraju jest niedostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami - mówi Małgorzata Sikora - Gaca z bydgoskiego UKW.- Nie najlepiej jest też z dostępem do miejsc pracy osób niepełnosprawnych, choć w regionie pieniądze przekazywane na wsparcie pracodawców są duże - mówi Aleksandra Gierej, dyrektor kujawsko-pomorskiego Oddziału Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, jednak jak zaznacza - dostępność jest procesem i to bardzo długotrwałym.Obecnie w regionie pracuje około 25 proc. osób z niepełnosprawnościami. Warunki jakie zapewniają im pracodawcy nie zawsze są właściwe, co wykazują kontrole przeprowadzone przez inspekcję pracy. W zeszłym roku na Kujawach i Pomorzu było ich prawie 65. Efekt? - Stwierdziliśmy szereg nieprawidłowości - mówi Grzegorz Meler z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy. - Dotyczyły niewłaściwego wyposażenia, występowały również bariery architektoniczne.Konferencja to pole do dyskusji, ale ma też stanowić wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami oraz ich pracodawców. Spotkanie pod hasłem „Osoby z niepełnosprawnościami w zatrudnieniu. Dostępność w środowisku pracy i przestrzeni publicznej” odbywa się w Bibliotece Głównej UKW i potrwa do piątku (22 października).Konferencję organizują: Kujawsko-Pomorski Oddział Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Okręgowy Inspektorat Pracy w Bydgoszczy oraz Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.