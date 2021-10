Mocno wieje! W kraju zginęły cztery osoby, w regionie setki interwencji [wideo, galeria]

Kujawsko-pomorskie jest jednym z pięciu województw, gdzie wieje najmocniej. Dramatyczna akcja miała miejsce w Złej Wsi Wielkiej, gdzie metalowa brama przygniotła mężczyznę.

W Złej Wsi Wielkiej na miejscu wypadku pracowały dwa zastępy straży pożarnej. Skierowano tam także śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, które zabrało poszkodowanego mężczyznę do szpitala. W Bydgoszczy wiatr zerwał szyld na ul. Gdańskiej. Ciężka tablica spadła na głowę przechodzącemu mężczyźnie - jest w szpitalu, uszkodziła też samochód. Strażacy ponadto usuwali gałąź, która zawiesiła się na trakcji elektrycznej nad pętlą tramwajową przy ulicy Chodkiewicza, a wcześniej drzewo, które przewróciło się na samochody stojące na parkingu Komendy Wojewódzkiej Policji przy ulicy Powstańców Wielkopolskich. Drzewo przygniotło także zaparkowany pod nim samochód w bydgoskim Fordonie. Konieczna też była interwencja przy usuwaniu połamanych drzew w Nowym Dworze i w Koronowie. W niektórych domach nie ma prądu.W czwartek do godziny 14.30 w związku z silnym wiatrem straż pożarna w całym kraju interweniowała ponad 3,2 tys. razy. - Województwo kujawsko-pomorskie jest jednym z pięciu, gdzie mieliśmy najwięcej interwencji - informuje bryg. Karol Kierzkowski z Państwowej Straży Pożarnej. W kraju w wyniku wichury cztery osoby zginęły - wszystkie w województwie dolnośląskim. - Przez silny wiatr w miejscowości Rusko samochód dostawczy został zepchnięty z drogi i dachował. Jedna osoba zginęła. Z kolei w miejscowości Siechnice na pracownika przewróciła się ściana budowanego domu. Zginął na miejscu - mówi strażak, dodając, że do kolejnego śmiertelnego zdarzenia doszło we Wrocławiu, gdzie drzewo przewróciło się na samochód osobowy. - W tym zdarzeniu zginęły dwie osoby - podaje. Przekazuje również, że w związku z silnymi wiatrami rannych zostało sześć osób, z czego dwóch to ratownicy PSP - jedna osoba w zachodniopomorskim, jedna w lubuskim, a cztery na Dolnym Śląsku.IMGW wydał w czwartek rano alerty przed silnym wiatrem dla czternastu województw, wszystkich poza woj. lubelskim i w woj. małopolskim.