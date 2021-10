Prezydent Torunia Michał Zaleski na sesji: Jesteśmy pod finansową ścianą

O zmianach w tegorocznym budżecie zdecydowali na czwartkowym posiedzeniu toruńscy radni. Radni zgodzili się na dołożenie do oświaty ponad 21 mln zł.

- Jeśli podejmiecie państwo decyzję o zmianach w budżecie, i potwierdzicie, że musimy dołożyć kolejne 21 milionów do luki między kosztami oświaty w Toruniu, a subwencją oświatową, to będzie oznaczało, że całe nasze tegoroczne uzupełnienie wyniesie 153 miliony zł. Zła sytuacja - mówił Michał Zaleski, prezydent Torunia. - Jeżeli zastanawiamy się nad przyszłością oświaty, to jedyne o czym powinniśmy rozmawiać z tymi, którzy podejmują w tej sferze decyzje, to jest ten właśnie problem. Tak samo jak problem tej części naszych pieniędzy, która idzie w lukę wynikającą z niekontrolowanego rozwoju systemu oświaty niepublicznej - zaznaczał prezydent.Radni przegłosowali też nowe stawki w podatku od środków transportowych oraz od nieruchomości.