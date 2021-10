Pomnik Tysiąclecia w rejestrze zabytków? Wnioskują i sprzeciwiają się likwidacji

O objęcie ochroną i wpisanie do rejestru zabytków Pomnika Tysiąclecia Państwa Polskiego w Bydgoszczy zwraca się Stowarzyszenie Miłośników Zabytków Bunkier do wojewódzkiego konserwatora zabytków.

Władze Bydgoszczy chcą zlikwidować 54-letni monument autorstwa Stanisława Lejkowskiego. W przetargu wyłoniono już firmę, która ma wyburzyć obiekt na skwerze podporucznika Leszka Białego. - Tę decyzję władze powinny skonsultować z obywatelami, to oni powinni mieć ostateczne zdanie - uważa Marcin Nalewka, prezes stowarzyszenia Bunkier. - Natomiast rolą takiego stowarzyszenia, jak nasze jest informowanie mieszkańców Bydgoszczy o tym, co to za obiekt, jaka jest jego historia i jaka jest naszym zdaniem jego wartość - tłumaczy.Jak dodaje, prace wstrzymane zostaną w momencie, kiedy wojewódzki konserwator zabytków podejmie decyzję o wszczęciu postępowania w tej sprawie. - Wtedy inwestor musi zaprzestać jakichkolwiek czynności - mówi.Wcześniej apel do prezydenta Bydgoszczy o cofnięcie decyzji o wyburzeniu pomnika skierowali: prezes bydgoskiego oddziału Stowarzyszenia Architektów Polskich i szef Społecznej Rady ds. Estetyki Miasta.