Ogrzewalnia w bydgoskiej bazylice już działa. Miejsc jest więcej! [wideo]

Ogrzewalnia przy bydgoskiej Bazylice w poniedziałek (18 października) wznowiła działalność. Obiekt - a chodzi o całe lewe skrzydło kościoła - przeszedł remont. Schronienie znajdzie tam teraz więcej osób. Co ważne - warunki pobytu się poprawiły.

- Tak obiecali cztery lata temu nasi przełożeni, że powstanie dom dla bezdomnych, jako żywy pomnik Jana Pawła II. Ogrzewalnia to jest pierwszy etap. Mamy dwa duże pomieszczenia: są to łaźnie, jest pralnia, są magazyny. Każdy będzie miał swoje miejsce, swoją szafeczkę, w której będzie mógł złożyć prywatne rzeczy - mówi ks. Sławomir Bar, proboszcz Bazyliki Mniejszej p.w. Wincentego a Paulo w Bydgoszczy. Dodaje, że w ogrzewalni może się schronić około 50 osób - głównie mężczyzn, choć dla kobiet jest tu także przygotowane miejsce. - Wolimy jednak, żeby panie nocowały przy Nasypowej. Kolejny etap to będzie stworzenie ambulatorium, później powstanie jadłodajnia i kuchnia z prawdziwego zdarzenia - zapowiada ks. Bar.Ogrzewalnia będzie miała też swoja nazwę: „U Miecia”, na cześć dawnego proboszcza, śp. ks. Mieczysława Kozłowskiego. A bezdomni znajdą tam schronienie od 17:00 do 8:00. Warunek - trzeba być trzeźwym.