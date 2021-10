Z bransoletkami życia bezpieczniej. Mają je już bydgoscy seniorzy

Bydgoscy seniorzy otrzymali bransoletki życia. Opaski mają im pomóc w sytuacjach zagrożenia życia i dać poczucie bezpieczeństwa.

Symboliczne przekazanie kilkunastu urządzeń do teleopieki odbyło się w Kujawsko-Pomorskim Centrum Kultury. Do końca roku do mieszkańców Kujawsko-Pomorskiego trafi 3 tysiące bransoletek życia, bydgoszczanie otrzymają ich ponad pół tysiąca.Wojewódzki program teleopieki domowej ruszył na początku września. To nie tylko bransoletki życia, ale także, działające 24 godziny na dobę, centrum operacyjne. Wcześniej z pilotażowego programu skorzystało ponad 200 osób. Do współpracy przy programie zgłosiło się dotychczas 78 gmin z regionu. Wart 19 mln złotych projekt jest współfinansowany z pieniędzy unijnych.