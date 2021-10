Rewolucja w nawożeniu azotem. Ma być tanio i ekologicznie

Ma być rewolucją w nawożeniu azotem. Zmiany mają zauważyć rolnicy nie tylko na polu, ale także w kieszeni.

Naukowcy z Politechniki Bydgoskiej przebadali i przetestowali nowy typ nawozu azotowego. Jak mówi profesor Joanna Lemanowicz z Wydziału Rolnictwa i Biotechnologii badania ruszyły 4 lata temu. Dziś można je podsumować. Preparat jest bardziej wydajny i bardziej przyjazny środowisku.– Umożliwi obniżenie nawożenia azotowego o 20 - 25%, czyli bardzo dużo. Dzięki temu, że ta dawka została zmniejszona, nastąpiło zwiększenie wykorzystania przez roślinę, a także zmniejszenie przepływania tego nawozu do głębszych warstw gleby nawet o 30%. Jak najbardziej możemy mówić tu o rewolucji w nawożeniu azotem. Preparat ten jest zdolny do przeniesienia do rośliny 90% zawartego w nim azotu, czyli nanosimy to do rośliny, a nie do gleby. Przede wszystkim bardzo ważna tu jest współpraca naszych pracowników wydziałowych z różnymi firmami i podmiotami zewnętrznymi, bo bardzo często to te firmy są producentami m.in. nawozów i my we współpracy z nimi potrafimy to udoskonalić i przetestować – powiedziała Joanna Lemanowicz.W tej chwil nawóz używany jest między innymi w uprawach zbóż, rzepaku, gorczycy czy buraka. Naukowcy nie kończą projektu. Będą testować preparat na innych roślinach.