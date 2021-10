Jacek Gajewski nowym przewodniczącym Platformy Obywatelskiej w Toruniu. Kandydaturę radnego sejmiku województwa, działacza sportowego i przedsiębiorcy poparli podczas sobotnich wyborów wszyscy obecni na zebraniu członkowie toruńskiej PO.

O kolejną kadencję nie ubiegał się dotychczasowy przewodniczący Michał Wojtczak. Jak czytamy w komunikacie przesłanym do mediów, w swoim wystąpieniu Jacek Gajewski podkreślał, że Platforma w Toruniu nie ma się czego wstydzić, bo to za rządów PO w Toruniu wybudowano drugi most drogowy, powstała hala na Bema i CKK Jordanki.