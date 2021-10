Bezinteresownie pomagają innym. Ta gala była dla nich

Konkurs „Wolontariusz Powiatu Bydgoskiego 2021” rozstrzygnięty. Uroczysta gala odbyła się w Bydgoskim Centrum Wolontariatu i Organizacji Pozarządowych. Spośród 25 nominowanych, wyłoniono 8 laureatów, a najlepszym z najlepszych okazał się Gracjan Szuwała.

- Na co dzień chodzę do Zespołu Szkół Budowlanych w Bydgoszczy, a tak wolontaryjnie prowadzę projekty w szkole, między innymi ekologiczne. Od 7 lat jestem członkiem Rejonowego WOPR Bydgoszcz, służę w drużynie nr 100 w Solcu Kujawskim. Ten tytuł to wielka radość, bo wiadomo, robię to bezinteresownie, ale takie wyróżnienie zawsze podnosi na duchu i pcha do dalszych działań - powiedział Gracjan Szuwała.- Kapituła naprawdę nie miała łatwego zadania, żeby dokonać oceny. Braliśmy pod uwagę aktywność, innowacyjność, kreatywność i oddanie serca dla innych - powiedział Andrzej Kubiak, przewodniczący kapituły.Organizatorem konkursu było Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Wsi Kozielec i Okolic.- Naszą misją jest szerzenie idei wolontariatu, pokazywanie dobrych praktyk, jak można ten wolontariat realizować, docenianie, promocja ludzi, ich pracy na rzecz potrzebujących. To oni dają siebie i serce na dłoni, nie oczekują nic w zamian i często jest tak, że nie są dostrzegani. Dla nich jest ta gala - dodała Anna Jakubczak ze stowarzyszenia.Była to pierwsza jego edycja konkursu, organizatorzy liczą na to, że nie ostatnia.