Nowy rok akademicki i nowy szyld toruńskiej uczelni redemptorystów

Czarnek uczestniczył w Toruniu w inauguracji roku akademickiego w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, prowadzonej przez redemptorystów. W uroczystości wzięli też udział m.in. szefowa Kancelarii Prezydenta RP Grażyna Ignaczak-Bandych oraz wiceministrowie sprawiedliwości Michał Woś, zdrowia Waldemar Kraska, rozwoju i technologii Piotr Uściński, a także biskupi seniorzy diecezji toruńskiej - Andrzej Suski, włocławskiej - Wiesław Mering oraz pomocniczy łomżyński - Tadeusz Bronakowski.- 20 lat Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej to ciągła walka o prawdę. Walec laicyzacji nie przejechał przez Polskę i nie przejedzie, bo jest ta uczelnia. Chcę z dumą i radością ogłosić, że od dwóch dni nie ma już WSKSiM, ale Akademia Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu - podkreślił Czarnek.Szef resortu edukacji i nauki wręczył dyplomy uznania dla założyciela i pierwszego rektora WSKSiM o. Tadeusz Rydzyka oraz obecnego rektora Zdzisława Klafki.Prezydent Andrzej Duda przesłał na inaugurację list, który odczytała szefowa jego kancelarii. - Po ponad roku trudnych doświadczeń związanych z pandemią koronawirusa przekonaliśmy się jeszcze bardziej, jak wielką wartością jest możliwość osobistego spotkania i bezpośredniej rozmowy. (...) Mam nadzieję, że w nadchodzącym roku akademickim nastąpi pełny powrót do tradycyjnych zajęć, a w murach uniwersytetów, akademii, politechnik i szkół wyższych na nowo zagoszczą studenci - napisał Duda.Wskazał, że WSKSiM kształci młodych ludzi w bardzo ważnych dziedzinach jak m.in. dziennikarstwie, naukach politycznych, pielęgniarstwie i komunikacji społecznej. - Są to zawody i specjalności, w których oprócz wiedzy i merytorycznego przygotowania szczególnie ważna jest etyka. Dziękuję Władzom i Profesorom oraz wszystkim, którzy tworzą tę wyjątkową uczelnię za to, że od dwudziestu lat budują Państwo środowisko sprzyjające formacji młodych ludzi w duchu społecznej odpowiedzialności, umiłowania Ojczyzny i zachowania dziedzictwa, jakie pozostawili nam św. pamięci Jan Paweł II i bł. kardynał Stefan Wyszyński - zaznaczył prezydent.List przesłał także premier Mateusz Morawiecki. Podkreślił w nim, że „inauguracja roku akademickiego jest czasem nadziei, planów i nowego otwarcia”. - Cała społeczność uczelni staje przed szansą, aby spełniać ambicje i marzenia oraz w pełni wykorzystać potencjał, który tkwi w każdym z nas. (...) Wierzę, że w rozpoczynającym się roku akademickim wrócimy do takiego sposobu funkcjonowania uczelni, jaki znamy z okresu przed pandemią koronawirusa - napisał szef rządu w liście, który odczytał wojewoda Mikołaj Bogdanowicz.Zdaniem Morawieckiego możliwe będzie znów wcielanie w życie idei studiów opartych na bezpośrednim kontakcie i relacji mistrz-uczeń.Akademia Kultury Społecznej i Medialnej zainaugurowała 21. rok akademicki. W uroczystości wzięli udział także przedstawiciele środowiska uczelni, samorządu lokalnego, naukowcy, politycy, a także uczniowie WSKSiM. W programie znalazły się m.in. filmowe sprawozdanie z działalności WSKSiM w minionym roku akademickim rektora o. Zdzisława Klafki i wykład inauguracyjny prof. Janusza Kaweckiego, członka KRRiT pt. „Posługa myślenia jako służba prawdzie”.Po inauguracji w sanktuarium NMP Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II biskup senior diecezji toruńskiej Andrzej Suski przewodniczył mszy świętej.